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Названы суммы призовых российских биатлонистов в сезоне-2021/2022

Названы суммы призовых российских биатлонистов в сезоне-2021/2022

Опубликованы суммы призовых российских биатлонистов в сезоне-2021/2022. В мужской сборной лидером по этому показателю стал чемпион мира-2020 Александр Логинов, заработавший 69,8 тысячи евро, свидетельствуют данные Metaratings.

За ним идет Эдуард Латыпов (56,5 тысячи евро), третье место занимает Антон Бабиков (49,3 тысячи евро). В женской команде лидирует Кристина Резцова с 54,5 тысячи евро призовых. Ульяна Нигматуллина стоит на втором месте - она заработала 27,4 тысячи, а Евгения Буртасова - 20,1 тысячи евро.


Среди всех спортсменов, выступающих на соревнованиях Международного союза биатлонистов (IBU), наибольшие гонорары получили француз Кентен Фийон-Майе и норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн - 138 и 160,6 тысячи евро соответственно.

Ранее Ruposters писал, что Ягудин поддержал российских атлетов, выступающих без флага.

Кристина Резцова призовые гонорары российские биатлонисты Александр Логинов Эдуард Латыпов Антон Бабиков
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По материалам: uposters.ru

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