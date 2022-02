Несколько новых геймплейных роликов Shredders — игра скоро будет в Game Pass





Разработчики Shredders давно не делились геймплейными роликами, но в последние дни стали активно это делать. Они «оживили» свой канал на Youtube и демонстрируют геймплей по проекту.

За последние несколько дней была добавлена пара видео, которые показывают, как выглядит Shredders. Напомним, что сама игра представляет собой симулятор сноуборда, и она сразу после релиза будет добавлена в Game Pass. Как можно видеть по роликам, в игре будут, в том числе, известные в индустрии сноуборда личности.

Игра появится на Xbox Series X | S и PC, ее релиз на Xbox One не заявлен. Ожидается, что проект выйдет 17 марта 2022 года, но официально это пока не подтвердили.