Nintendo не намерена покупать студии для конкуренции с Microsoft и Sony





Nintendo на рынке игровых консолей имеет свою отдельную нишу, практически не соприкасаясь с конкурентами — Microsoft и Sony. Приставка Nintendo Switch самая быстро продаваемая домашняя консоль в истории видеоигр, и ее часто покупают второй приставкой обладатели Xbox или Playstation.

На фоне последних новостей о покупке Activision Blizzard со стороны Microsoft и покупке Bungie со стороны Sony, инвесторы поинтересовались у президента Nintendo Шунтаро Фурукава, планирует ли компания покупки студий. По его словам, Nintendo это не требуется:

Наш бренд был построен на продуктах, созданных нашими сотрудниками, и наличие большого количества людей, не обладающих ДНК Nintendo, в нашей группе не было бы плюсом для компании.

Из его слов явно можно понять, что Nintendo не планирует вступать в гонку за студии и укрупняться в ближайшее время.