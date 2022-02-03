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Nintendo не намерена покупать студии для конкуренции с Microsoft и Sony

Nintendo не намерена покупать студии для конкуренции с Microsoft и Sony


Nintendo на рынке игровых консолей имеет свою отдельную нишу, практически не соприкасаясь с конкурентами — Microsoft и Sony. Приставка Nintendo Switch самая быстро продаваемая домашняя консоль в истории видеоигр, и ее часто покупают второй приставкой обладатели Xbox или Playstation.

На фоне последних новостей о покупке Activision Blizzard со стороны Microsoft и покупке Bungie со стороны Sony, инвесторы поинтересовались у президента Nintendo Шунтаро Фурукава, планирует ли компания покупки студий. По его словам, Nintendo это не требуется:

Наш бренд был построен на продуктах, созданных нашими сотрудниками, и наличие большого количества людей, не обладающих ДНК Nintendo, в нашей группе не было бы плюсом для компании.

Из его слов явно можно понять, что Nintendo не планирует вступать в гонку за студии и укрупняться в ближайшее время.

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По материалам: newxboxone

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