Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»
Завершился первый тур конкурса «Учитель года заграншкол МИД России». В нём в 2022 году приняли участие 35 учителей, работающих в школах при российских посольствах и генконсульствах в 33 странах мира. Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.
Первый тур конкурса включал три испытания: «Медиавизитка», «Урок» и «Эссе», в ходе которых участники продемонстрировали свои уникальные педагогические наработки, профессиональные компетенции в сфере проведения и анализа урока, а также видение современных социокультурных проблем и возможных путей их решения на основе собственных педагогических принципов и подходов к образовательной деятельности.
Лауреатами конкурса стали:
– Андреенкова Наталья Леонидовна (Индия);
– Боровкова Юлия Сергеевна (ФРГ, Берлин);
– Володина Елена Николаевна (Финляндия);
– Жоржикова Татьяна Алексеевна (Лаос);
– Зимина Татьяна Александровна (Мозамбик);
– Казакова Марина Викторовна (Аргентина);
– Константинова Елена Юрьевна (Бельгия);
– Кубатиева Алина Виталиевна (Венгрия);
– Мелкумов Алексей Дмитриевич (Франция);
– Нечаева Елена Викторовна (ФРГ, Бонн);
– Славгородская Татьяна Петровна (Куба);
– Сухарева Виктория Михайловна (Румыния);
– Фадеев Виталий Борисович (Китай);
– Янин Алексей Анатольевич (Болгария);
– Янковская Людмила Сергеевна (Иран).
В рамках второго тура конкурса с 8 по 10 февраля лауреаты проведут мастер-классы с фокус-группой в дистанционном формате.
Третий (финальный) тур включает конкурсное испытание «Пресс-конференция», в ходе которого пять призёров конкурса ответят на вопросы интервьюеров при участии представителей прессы и профессиональной аудитории. Итоги конкурса будут подведены 1 марта 2022 года.
Конкурс, учредителем которого выступает Министерство иностранных дел Российской Федерации, проводится с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых учителей, повышения престижа педагогической профессии и распространения инновационного опыта педагогов, работающих в российских заграншколах.
Оператором конкурса «Учитель года заграншкол МИД России» выступает Академия Минпросвещения России.