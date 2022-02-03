Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»

Завершился первый тур конкурса «Учитель года заграншкол МИД России». В нём в 2022 году приняли участие 35 учителей, работающих в школах при российских посольствах и генконсульствах в 33 странах мира. Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Первый тур конкурса включал три испытания: «Медиавизитка», «Урок» и «Эссе», в ходе которых участники продемонстрировали свои уникальные педагогические наработки, профессиональные компетенции в сфере проведения и анализа урока, а также видение современных социокультурных проблем и возможных путей их решения на основе собственных педагогических принципов и подходов к образовательной деятельности.

Лауреатами конкурса стали:

– Андреенкова Наталья Леонидовна (Индия);

– Боровкова Юлия Сергеевна (ФРГ, Берлин);

– Володина Елена Николаевна (Финляндия);

– Жоржикова Татьяна Алексеевна (Лаос);

– Зимина Татьяна Александровна (Мозамбик);

– Казакова Марина Викторовна (Аргентина);

– Константинова Елена Юрьевна (Бельгия);

– Кубатиева Алина Виталиевна (Венгрия);

– Мелкумов Алексей Дмитриевич (Франция);

– Нечаева Елена Викторовна (ФРГ, Бонн);

– Славгородская Татьяна Петровна (Куба);

– Сухарева Виктория Михайловна (Румыния);

– Фадеев Виталий Борисович (Китай);

– Янин Алексей Анатольевич (Болгария);

– Янковская Людмила Сергеевна (Иран).

В рамках второго тура конкурса с 8 по 10 февраля лауреаты проведут мастер-классы с фокус-группой в дистанционном формате.

Третий (финальный) тур включает конкурсное испытание «Пресс-конференция», в ходе которого пять призёров конкурса ответят на вопросы интервьюеров при участии представителей прессы и профессиональной аудитории. Итоги конкурса будут подведены 1 марта 2022 года.

Конкурс, учредителем которого выступает Министерство иностранных дел Российской Федерации, проводится с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых учителей, повышения престижа педагогической профессии и распространения инновационного опыта педагогов, работающих в российских заграншколах.

Оператором конкурса «Учитель года заграншкол МИД России» выступает Академия Минпросвещения России.