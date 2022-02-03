Обмен опытом между педагогами – драйвер развития всей системы образования

Победитель конкурса «Учитель года России – 2021» Екатерина Костылева считает, что онлайн-проект «Высшая лига» способствует развитию всей системы образования, он дает возможность увидеть всю широту педагогических практик, а затем каждый учитель сможет адаптировать эти практики в своей работе с учениками.

«Я с интересом смотрю выступления всех своих коллег вне зависимости от предмета, который они преподают, потому что считаю, что педагогические приемы, которые опробованы на практике и показывают хороший результат, может применять в образовательном и воспитательном процессе любой учитель-предметник. Главное здесь – уловить то, что лежит в основе приема», – подчеркивает Екатерина Костылева.

Она отмечает, что сейчас очень актуальны метапредметные связи, важно научить детей воспринимать связь между явлениями, показать, как одно влияет на другое. А для этого полезно знать, что в этом направлении делают учителя других дисциплин.

«На своих лекциях я привожу много примеров, связанных с преподаванием физики. Но эти же идеи применимы и к другим предметам – как естественно-научного, так и гуманитарного цикла. Работая с детьми, я анализирую, как и на что они реагируют, обобщаю наблюдения и на их основе строю мастер-классы. Очень хочу, чтобы мой опыт помог другим учителям», – резюмировала Екатерина Костылева.