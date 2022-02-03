Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Обмен опытом между педагогами – драйвер развития всей системы образования

Обмен опытом между педагогами – драйвер развития всей системы образования

Обмен опытом между педагогами – драйвер развития всей системы образования

Победитель конкурса «Учитель года России – 2021» Екатерина Костылева считает, что онлайн-проект «Высшая лига» способствует развитию всей системы образования, он дает возможность увидеть всю широту педагогических практик, а затем каждый учитель сможет адаптировать эти практики в своей работе с учениками. 

«Я с интересом смотрю выступления всех своих коллег вне зависимости от предмета, который они преподают, потому что считаю, что педагогические приемы, которые опробованы на практике и показывают хороший результат, может применять в образовательном и воспитательном процессе любой учитель-предметник. Главное здесь – уловить то, что лежит в основе приема», – подчеркивает Екатерина Костылева.

Она отмечает, что сейчас очень актуальны метапредметные связи, важно научить детей воспринимать связь между явлениями, показать, как одно влияет на другое. А для этого полезно знать, что в этом направлении делают учителя других дисциплин.

«На своих лекциях я привожу много примеров, связанных с преподаванием физики. Но эти же идеи применимы и к другим предметам – как естественно-научного, так и гуманитарного цикла. Работая с детьми, я анализирую, как и на что они реагируют, обобщаю наблюдения и на их основе строю мастер-классы. Очень хочу, чтобы мой опыт помог другим учителям», – резюмировала Екатерина Костылева.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Названы суммы призовых российских биатлонистов в сезоне-2021/2022
Названы суммы призовых российских биатлонистов в сезоне-2021/2022
Обмен опытом между педагогами – драйвер развития всей системы образования
Обмен опытом между педагогами – драйвер развития всей системы
Стоматолог спас загадочного клиента, который живет в аквариуме и подарил ему улыбку
Стоматолог спас загадочного клиента, который живет в аквариуме и
30 лет назад советские ученые смогли докопать до глубины 12 226 метров, но проект резко закрыли, когда услышали эти звуки
30 лет назад советские ученые смогли докопать до глубины 12 226
Разработчики Scorn показали немного геймплея с новым монстром
Разработчики Scorn показали немного геймплея с новым монстром
Дмитрий Нагиев впервые подтвердил, что у него растет еще один сын
Дмитрий Нагиев впервые подтвердил, что у него растет еще один сын
Любовь Толкалина с дочерью пришли на премьеру в рокерских нарядах
Любовь Толкалина с дочерью пришли на премьеру в рокерских нарядах
Эти 3 игры сегодня пополняют подписку Game Pass
Эти 3 игры сегодня пополняют подписку Game Pass
Анонсирована Oddworld: Stranger’s Wrath HD для Xbox One
Анонсирована Oddworld: Stranger’s Wrath HD для Xbox One
Почему мы лжем: как ложь меняет биополе и жизненный путь человека
Почему мы лжем: как ложь меняет биополе и жизненный путь человека
Дмитрий Шепелев в обнаженном виде признался, что ему предлагали увеличить член
Дмитрий Шепелев в обнаженном виде признался, что ему предлагали

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за кросс-развлечениям
Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за
Эскадру российских кораблей с крылатыми ракетами заметили близ Великобритании
Эскадру российских кораблей с крылатыми ракетами заметили близ
В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция учителей химии
В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция
"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову раскритиковали за видео без лифчика в Африке
"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову

Еще по теме

Екатерина Костылева из Тюменской области стала учителем года России – 2021
Лауреаты конкурса «Учитель года России – 2021» встретились с финалистами конкурса «Директор года России – 2021»
«Учителя года» открывают школу для педагогов России
Победитель конкурса «Учитель года» – глашатай педагогического сообщества