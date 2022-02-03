Официально — релиз Ghostwire: Tokyo состоится 25 марта





Ghostwire: Tokyo — игра Tango Gameworks, которая будет издана Bethesda для Playstation 5 и PC. Разработка проекта началась до того, как Microsoft объявила о покупке Bethesda, и студия Tango Gameworks выполняет договорные обязательства, выпуская проект в качестве консольного эксклюзива Sony. Предполагается, что игра Ghostwire: Tokyo выйдет и на Xbox Series X | S (плюс, в Game Pass), но спустя год.

Сегодня стала известна официальная дата выхода Ghostwire: Tokyo на Playstation 5 и PC — игра выходит 25 марта 2022 года. Ее геймплей обещают показать в ночь с 3 на 4 февраля, на Youtube уже есть видео с обратным отсчетом до трансляции.

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Chostwire: Tokyo является экшеном — в нем предстоит играть за молодого человека, который одержим духом-охотником на демонов.

Напомним, что студия Tango Software, которая занимается разработкой проекта, известна по франшизе Evil Within.