Парень рассказал секрет, как всю жизнь бесплатно пить Пепси и есть в «Макдоналдсе», но есть нюанс, давайте разбираться

Парень, являющийся пользователем развлекательной площадки Тик Ток, делает видео, в которых делится идеями по заработку в сфере криптовалют и трейдинга.

В одном из роликов он рассказал, как инвестировать так, чтобы пить любимый Пепси без денег на протяжении всей жизни.

Мужчина продемонстрировал сколько стоят акции производителя, и подсчитал, что для приобретения одной бутылки напитка ежедневно понадобится купить всего 90 акций компании.

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Далее акционер умножил это количество на цену, а резюмировал – чтобы наслаждаться газировкой каждый день, требует потратить на акции около $13 000.

При этом не стоит забывать, что приобретение акций равносильно тому, что вы становитесь владельцем доли предприятия, которая регулярно растет. Всего за 12 месяцев стоимость бумаг возросла на 20%.

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Аналогичная схема была рассчитана блогером для сетей ресторанов Макдональдс. Чтобы стать владельцем доли компании, придется вложить больше – около 3 миллионов рублей – это стоимость 172 ценных бумаг.

@nov1kov_bm Ответ пользователю @frennemie #инвестиции #акции ♬ MONEY — 리사 (LISA)

Зрители остались в восторге от предложенного материала, поэтому блогер не ограничился Пепси и Маком. Он предложил съемы и для других компаний.