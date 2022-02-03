Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович

Актер Павел Прилучный остался в полном одиночестве. В одной из последних Stories личного микроблога исполнителя главной роли в сериале «Закрытая школа» Павла Прилучного появилась видеозапись, в которой знаменитость отдыхает без своей постоянной спутницы Мирославы Карпович. Пока Карпович хвастается нарядами и своей стройной фигурной в отпуске, ее бойфренд наслаждается ужином в гордом одиночестве. «Ужин холостяка», — так прокомментировал свой променад Прилучный.Павел Прилучный Тем самым Павел спровоцировал слухи о расставании с актрисой Мирославой Карпович. Поклонники знаменитости решили, что артист не просто так озвучил свой новый статус. Тем более, что недавно Павел Прилучный весело провел время со своими детьми и бывшей женой Агатой Муцениеце. Напомним, ранее Павел Прилучный вместе с актрисой Агатой Муцениеце прогулялись по парку развлечений в Дубае вместе с общими детьми Мией и Тимофеем. Поклонники артистов остались в восторге от воссоединения пары. Однако позже Агата и Павел объяснили, что сделали это исключительно ради дочери и сына. На самом деле актеров больше ничего не связывает.