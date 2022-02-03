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Почему мы лжем: как ложь меняет биополе и жизненный путь человека

Почему мы лжем: как ложь меняет биополе и жизненный путь человека

Ложь — это то, что определенно может испортить вам жизнь, но не всё так просто, как кажется. Эксперты рассказали, почему люди лгут, как это влияет на биополе и меняет судьбу.


Для начала эксперты сайта dailyhoro.ru советуют почаще пользоваться шепотками и оберегами от вранья. Они помогут вам обезопасить себя от людей, которые захотят обвести вас вокруг пальца и воспользоваться вашей доверчивостью.

Почему люди лгут и как это меняет их биополе

Это достаточно сложный и неоднозначный вопрос, ответов на который может быть целое множество. Важен не сам факт лжи, а причина, по которой кто-то говорит неправду. Например, если человек лжет во спасение, чтобы не нанести вред близкому и не расстраивать его, то это не так плохо. Если ложь рождается из-за низменных желаний, например финансовой наживы или мести, то результат будет противоположным.

Когда человек говорит неправду ради выгоды, это истощает его биополе, лишает сил и удачи. Все чакры становятся более слабыми, а Вселенная отворачивается от него. Да, поначалу ему может показаться, что все хорошо, но кармический долг будет накапливаться, с каждой ложью становясь все более весомым. Рано или поздно мироздание захочет взять плату с нечестного человека.

Как ложь меняет жизненный путь


Человек, который лжет, сходит с правильного жизненного пути. Иногда бывает так, что процесс работает в обратную сторону: человек, который не может найти себя и не может определиться с целями в жизни, начинает лгать. Это происходит чаще всего из-за безвыходности и потери веры в себя. Такому человеку кажется, что ложь и обман — единственный способ прервать черную полосу.

Само собой, человек в таком случае еще больше запутывается, теряет уверенность и убеждается в том, что с ним что-то не так. Ложь — это не просто слова, не просто плохой поступок. Это нечто большее.

Эксперты в области биоэнергетики советуют бороться с желанием лгать. Если вам кажется, что это единственный способ стать успешнее и счастливее, его нужно остерегаться еще сильнее.

Полезный совет: старайтесь как можно реже общаться с теми, кто врет и приукрашивает факты. Такие люди могут заражать нас желанием обманывать и лицемерить. Общайтесь с добрыми, открытыми и честными людьми, чтобы не подвергать себя и свою судьбу опасности.

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По материалам: dailyhoro.ru

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