Похоже, в Game Pass Ultimate добавят подписку на Hulu





Подписка Game Pass Ultimate дает доступ, в качестве перков, к различным сервисам, среди которых уже предлагались подписка на Crunchyroll, Youtube Premium, Spotify, Discord, Disney+ и прочие. Похоже, что очередная подписка, которая вскоре станет доступна в Game Pass Ultimate в качестве перка — это подписка на 2 месяца на сервис Hulu.

Некоторые пользователи Game Pass Ultimate обратили внимание, что у них в сервисе в качестве одного из перков появилась подписка на 2 месяца Hulu — об этом они сообщили на Reddit. Сейчас уже эта подписка не отображается в списке доступных, вероятно, в ближайшее время она появится и об этом объявят официально. В описании перка говорилось, что забрать его можно до 3 мая 2022 года.

Отметим, что Hulu — это стриминговый сервис с видеоконтентом, который работает на территории США. Ожидать в России подписку в качестве перка в Game Pass Ultimate не стоит, как это было с Disney+.