"Присылали письма с предложением увеличить член": голый Шепелев сделал неожиданное признание

Вадим Карасев

39-летний Дмитрий Шепелев рассказал забавную историю из жизни. По признанию телеведущего, ему предлагали увеличить пенис, сообщает "Экспресс газета".

На своей странице в инстаграме Дмитрий Шепелев опубликовал фото, на котором предстал перед поклонниками голым. Телеведущий похвастался своим прессом.



"Вот и 40 не за горами. Раньше мне присылали письма с предложением увеличить член. А теперь с предложением пересадить волосы. Дальше что? С нетерпением жду заманчивые предложения посетить уютный дом престарелых", - заявил Шепелев.



Как отмечает Cosmopolitan, также Дмитрий Шепелев опубликовал видео из салона автомобиля, порассуждав на тему пересадки волос.

Знаете, что больше всего настораживает? Что вокруг меня всё больше и больше мужчин, которые сделали пересадку волос. Как будто сжимается вокруг меня это кольцо. Я держусь, пока всё нормально! Вот приходит к вам ваш муж и говорит: "Дорогая, у меня озеро слез здесь образовалось. Давай заделаем! 500 тысяч". Вы ему что на это скажете?

Как писал NEWSTES, ранее отец Фриске рассказал, как Шепелев отдыхал в клубе с "голубыми" во время лечения Жанны.

Знаменитости шоу-бизнес Дмитрий Шепелев красота пересадка волос