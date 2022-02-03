"Присылали письма с предложением увеличить член": голый Шепелев сделал неожиданное признание
39-летний Дмитрий Шепелев рассказал забавную историю из жизни. По признанию телеведущего, ему предлагали увеличить пенис, сообщает "Экспресс газета".
На своей странице в инстаграме Дмитрий Шепелев опубликовал фото, на котором предстал перед поклонниками голым. Телеведущий похвастался своим прессом.
"Вот и 40 не за горами. Раньше мне присылали письма с предложением увеличить член. А теперь с предложением пересадить волосы. Дальше что? С нетерпением жду заманчивые предложения посетить уютный дом престарелых", - заявил Шепелев.
Как отмечает Cosmopolitan, также Дмитрий Шепелев опубликовал видео из салона автомобиля, порассуждав на тему пересадки волос.
Как писал NEWSTES, ранее отец Фриске рассказал, как Шепелев отдыхал в клубе с "голубыми" во время лечения Жанны.Знаменитости шоу-бизнес Дмитрий Шепелев красота пересадка волос