Пушков: Россия не могла оставить без ответа блокировку RT DE в Германии

18:33 Автор: Наталия Васильева

Решение о блокировке в Германии немецкоязычного телеканала RT DE не могло остаться без ответа. Запретив вещание Deutsche Welle, Россия пошла по пути ранее сформулированных предупреждений. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков порталу «СенатИнформ».

МИД России 3 февраля объявил о первом этапе ответных мер на блокировку телеканала RT DE в Германии. Согласно этим мерам, вещание Deutsche Welle в России будет прекращено, корпункт Deutsche Welle на территории России закроют, а аккредитация всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании будет аннулирована. Также будет инициирована процедура признания Deutsche Welle СМИ, выполняющим функции иноагента. Кроме того, планируется сформировать список представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE, им будет запрещен въезд на территорию России.

«Россия не могла оставить без ответа действия немецкого регулятора и пошла по пути тех предупреждений, которые сформулировала ранее. То, что сейчас произошло, демонстрирует некий алгоритм, матрицу, которую за рубежом должны принять во внимание и больше не подвергаться искушению запретить вещание того или иного российского СМИ или его дискриминировать», — сказал Пушков.





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Ранее телеканал RT сообщил о запрете вещания немецкоязычного RT DE в Германии. К такому решению пришел регулятор MABB. Компания RT DE Productions планирует обжаловать его в суде. Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал решение о запрете вещания телеканала политизированным и ущемляющим свободу слова.

Российские дипломаты ранее отмечали, что неоднократно обращали внимание Берлина на неприемлемость оказания политически обусловленного давления на медиаоператора и неизбежность встречных мер в случае отказа германских властей от компромисса. Вердикт немецкого медиарегулятора в ведомстве расценили как «недвусмысленный сигнал, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы».

RT DE на немецком языке был запущен в 2014 году, трансляция велась онлайн на сайте и в соцсетях. Вещание телеканала должно было распространиться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией, в том числе Германию, Австрию и Швейцарию.

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