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Путин предложил списывать часть бюджетного долга регионов за поддержку инвестпроектов

Путин предложил списывать часть бюджетного долга регионов за поддержку инвестпроектов

21:29  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Президент Владимир Путин в ходе встречи с членами «Деловой России» заявил, что в правительстве сочли нецелесообразной «накачку» регионов дополнительными кредитными ресурсами, передает в четверг РИА «Новости».

По его словам, логика при принятии решений по поддержке инвестиционной активности регионов, в частности, налоговых кредитов, заключалась в том, что субъекты РФ, имея такую возможность, сами должны определять, что является выгодным, интересным и окупаемым.

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Глава государства также напомнил о существовании другого инструмента — рассрочки по долгу. Путин допустил, что можно было бы списывать субъектам часть долга, которую они должны вернуть федерации, если регионы направляют эти средства на поддержку инвестиционной деятельности. С этим предложением, по его словам, согласно и Министерство финансов РФ.

Путин также рассказал о жалобе инвесторов на действия региональных властей, которые обещали одно, но затем изменили решение, «и по сути подводят к тому, что потенциальный инвестор должен заплатить ещё и посреднику».

Вице-премьер Андрей Белоусов указал, что из-за такого отношения к инвесторам в регионах слабо работает механизм налогового стимулирования инвестиционной деятельности. По его словам, сейчас отрабатывается механизм регионального инвестиционного стандарта, внедрение которого создаст условие для эффективности применения налогового вычета.

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18 января Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым в состав госдолга регионов и муниципалитетов станут включать не суммы предела ответственности по госгарантии, а сумму фактических обязательств.



#инвестиции #налоги #кредиты #в регионах


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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