Путин: в России снимут ограничения для контактировавших с больными COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:51 Автор: Варвара Комарова

В России будут снимать карантинные ограничения для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России». Трансляцию мероприятия ведет «Россия-24».

Также президент добавил, что планов вводить новый локдаун из-за роста заболеваемости сейчас нет.

«Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем Правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у Правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — сказал российский лидер.

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