Разработчики Battlefield 2042 перенесли выход очередного обновления





Студия DICE несколько недель назад анонсировала два патча для Battlefield 2042. Патч 3.2 уже вышел, и он был направлен на исправление некоторых проблем в игре. Патч 3.3 обещали выпустить в середине-конце февраля, но сегодня стало известно, что его дата релиза перенесена.

Разработчики Battlefield 2042 в Twitter сообщили, что не успеют выпустить патч 3.3 вовремя. По их словам, теперь его релиз запланирован на начало марта, точная дата выхода не называется. В этом патче студия DICE обещала внедрить новую таблицу очков. Как заявили разработчики, дополнительное время необходимо, чтобы улучшить качество обновления и внедрить некоторые дополнительные улучшения (какие именно — не указано).

Our next Update after todays Hotfix will now roll out in early March. This is a change from our last messaging to you all on it's intended release.



The extra time will help to ensure we improve the quality of our Updates, and include additional changes.https://t.co/WoeHvOludK — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) February 3, 2022



На днях было объявлено, что первый сезон в Battlefield 2042 стартует летом 2022 года. Напомним, что сама игра вышла еще в ноябре 2021 года.