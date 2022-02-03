Разработчики Scorn показали немного геймплея с новым монстром





Scorn — одна из ожидаемых игр 2022 года, которая создается для Xbox Series X | S и PC. Проект должен был выйти еще в прошлом году, но его перенесли на октябрь 2022 года. При этом, полноценного геймплея Scorn пока показывали крайне мало, хотя ранее разработчики заявляли, что проект готов примерно на 75%.

Ниже можно посмотреть небольшой ролик-тизер на 6 секунд, который демонстрирует нового монстра из Scorn. Видео сопровождается комментарием: «Никогда не знаешь, что таится за углом…». Детали про нового монстра не приводятся, можно оценить только его внешний вид и увидеть, что записан этот небольшой геймплейный отрывок непосредственно с игры.

You never know what’s lurking around the corner… pic.twitter.com/D7qT0kgC0Z — Scorn (@scorn_game) February 2, 2022



Напомним, что сразу после релиза Scorn должна появиться в подписке Game Pass.