Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разработчики Scorn показали немного геймплея с новым монстром

Разработчики Scorn показали немного геймплея с новым монстром


Scorn — одна из ожидаемых игр 2022 года, которая создается для Xbox Series X | S  и PC. Проект должен был выйти еще в прошлом году, но его перенесли на октябрь 2022 года. При этом, полноценного геймплея Scorn пока показывали крайне мало, хотя ранее разработчики заявляли, что проект готов примерно на 75%.

Ниже можно посмотреть небольшой ролик-тизер на 6 секунд, который демонстрирует нового монстра из Scorn. Видео сопровождается комментарием: «Никогда не знаешь, что таится за углом…». Детали про нового монстра не приводятся, можно оценить только его внешний вид и увидеть, что записан этот небольшой геймплейный отрывок непосредственно с игры.


Напомним, что сразу после релиза Scorn должна появиться в подписке Game Pass.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Названы суммы призовых российских биатлонистов в сезоне-2021/2022
Названы суммы призовых российских биатлонистов в сезоне-2021/2022
Обмен опытом между педагогами – драйвер развития всей системы образования
Обмен опытом между педагогами – драйвер развития всей системы
Стоматолог спас загадочного клиента, который живет в аквариуме и подарил ему улыбку
Стоматолог спас загадочного клиента, который живет в аквариуме и
30 лет назад советские ученые смогли докопать до глубины 12 226 метров, но проект резко закрыли, когда услышали эти звуки
30 лет назад советские ученые смогли докопать до глубины 12 226
Разработчики Scorn показали немного геймплея с новым монстром
Разработчики Scorn показали немного геймплея с новым монстром
Дмитрий Нагиев впервые подтвердил, что у него растет еще один сын
Дмитрий Нагиев впервые подтвердил, что у него растет еще один сын
Любовь Толкалина с дочерью пришли на премьеру в рокерских нарядах
Любовь Толкалина с дочерью пришли на премьеру в рокерских нарядах
Эти 3 игры сегодня пополняют подписку Game Pass
Эти 3 игры сегодня пополняют подписку Game Pass
Анонсирована Oddworld: Stranger’s Wrath HD для Xbox One
Анонсирована Oddworld: Stranger’s Wrath HD для Xbox One
Почему мы лжем: как ложь меняет биополе и жизненный путь человека
Почему мы лжем: как ложь меняет биополе и жизненный путь человека
Дмитрий Шепелев в обнаженном виде признался, что ему предлагали увеличить член
Дмитрий Шепелев в обнаженном виде признался, что ему предлагали

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за кросс-развлечениям
Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за
Эскадру российских кораблей с крылатыми ракетами заметили близ Великобритании
Эскадру российских кораблей с крылатыми ракетами заметили близ
В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция учителей химии
В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция
"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову раскритиковали за видео без лифчика в Африке
"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову

Еще по теме

Новые подробности по Scorn стоит ожидать в этом месяце
Создатели Scorn показали немного нового геймплея, игра готова на 75%
Дату релиза SCORN на Xbox Series X | S и PC объявили в новом трейлере
Scorn не выйдет на Xbox и в Game Pass в этом году, игру перенесли