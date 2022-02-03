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Роспотребнадзор разработал методику определения трех линий «омикрона»

Роспотребнадзор разработал методику определения трех линий «омикрона»

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


08:51  Автор: Виктория Карташева


Источник: Роспотребнадзор



Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику для определения трех линий — изменений — омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы. 

«В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

Уточняется, что в конце 2021 года институт разработал набор для определения двух мутаций геновариантов «дельта» и четырех мутаций геноварианта «омикрон». Эта панель легла в основу определения трех линий омикрон-штамма: BA.1, BA.2 и BA.3. 

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Этот метод является высокочувствительным и позволят в течение нескольких часов получить достоверный результат, заявили в Роспотребнадзоре. Новая разработка позволяет идентифицировать все известные на данный момент линии «омикрона».

«В настоящее время побочные линии штамма «омикрон» выявляются в десятках стран, в том числе и в России. Они различаются спектром мутаций в гене S-белка, а сам геновариант «омикрон» характеризуется повышенной способностью к заражению», — подчеркнули в ведомстве. 



#здравоохранение #здоровье #коронавирус

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По материалам: pnp.ru

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