Росздравнадзор будет вести базы в системе здравоохранения

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Юлия Сапрыгина

На Росздравнадзор возложены полномочия по ведению федеральных информационных систем и баз данных в сфере здравоохранения, которые необходимы для реализации полномочий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Такую норму содержит постановление правительства от 25 января 2022 года № 36, которое вступает в силу 3 февраля.

Документ вносит изменения в действующее положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Именно оно регламентирует деятельность Росздравнадзора, в том числе, проведение плановых проверок, выдачу разрешений, проведение контрольных закупок и так далее.

Законы, вступающие в силу с 3 февраля

По новым правилам на ведомство также возложат полномочия по ведению федеральных информационных систем и баз данных в сфере здравоохранения, которые необходимы для реализации его полномочий, в том числе по обеспечению конфиденциальности содержащихся в них данных и сведений, относящихся к врачебной тайне.

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