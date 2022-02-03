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Росздравнадзор будет вести базы в системе здравоохранения

Росздравнадзор будет вести базы в системе здравоохранения

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Юлия Сапрыгина



На Росздравнадзор возложены полномочия по ведению федеральных информационных систем и баз данных в сфере здравоохранения, которые необходимы для реализации полномочий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Такую норму содержит постановление правительства от 25 января 2022 года № 36, которое вступает в силу 3 февраля.

Документ вносит изменения в действующее положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Именно оно регламентирует деятельность Росздравнадзора, в том числе, проведение плановых проверок, выдачу разрешений, проведение контрольных закупок и так далее.

Законы, вступающие в силу с 3 февраля


По новым правилам на ведомство также возложат полномочия по ведению федеральных информационных систем и баз данных в сфере здравоохранения, которые необходимы для реализации его полномочий, в том числе по обеспечению конфиденциальности содержащихся в них данных и сведений, относящихся к врачебной тайне.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#здравоохранение #цифровизация


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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