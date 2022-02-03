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Самый благоприятный период в 2022 году: с 4 февраля по 29 апреля нет ретро-планет

Самый благоприятный период в 2022 году: с 4 февраля по 29 апреля нет ретро-планет

Сегодня очень благоприятный день. Меркурий избавляется от ретроградности, став последней планетой, которая начинает прямое движение. Это открывает перед нами все двери и становится главной причиной начала самого важного периода в 2022 году.


После 4 февраля не будет ни одной ретроградной планеты вплоть до 29 апреля. Почти три месяца у нас будет на то, чтобы преобразить свою жизнь и взять судьбу в свои руки. Астрологи настоятельно советуют пользоваться советами о том, как ускорить исполнение желаний и укрепить силу воли.

Что можно делать в период без ретро-планет

Можно и даже нужно проявлять максимальную активность в тех сферах, которые для вас являются наиболее важными. Речь может идти как о любви и семейных делах, так и о работе. Попробуйте проанализировать текущую обстановку и расставить приоритеты правильно, так как три месяца пролетят относительно быстро.

Можно браться за самые сложные задачи и дела. Каждый из нас будет способен преодолеть любые преграды и достичь любых целей. Главное — не переоценивать своих способностей и тщательнее планировать дела.

Можно начинать делать что-то новое. Речь идет о затяжных процессах — ремонте, новом бизнесе, новых увлечениях, начале новых отношений. Все это требует от нас затрат сил и энергии, но в феврале, марте и апреле этих сил будет намного больше, чем обычно.


Можно и даже нужно заниматься обновлением дома и своего внешнего вида. Это идеальный момент для того, чтобы сделать перестановку, купить новую мебель в дом либо обновить гардероб, сменить прическу. Все новое будет очень кстати.

Можно знакомиться с новыми людьми. Вполне вероятно, что многие из нас найдут вторую половинку либо познакомятся с кем-то, кто вдохновит их на что-то важное и интересное.

Что нельзя делать в самый благоприятный период 2022 года

С 4 февраля по 29 апреля не стоит отказываться от своей мечты. Если вы уже начали путь к какой-то цели, то выгоднее с энергетической точки зрения будет продолжить этот путь. Все периодически испытывают страхи, но нужно научиться их перебарывать.

Нельзя бездействовать. Ничего страшного, если на этот период у вас выпадает отпуск. Отдых, наоборот, будет очень полезен. Тут имеется в виду неправильное распределение сил. Не нужно заниматься ерундой, прокрастинировать, откладывать что-то на потом, а также ждать, пока на вас свалится удача. Успех будет рождаться внутри нас, а не приходить извне. В этом и есть плюс прямого движения планет.

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По материалам: dailyhoro.ru

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