Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard





После анонса сделки между Microsoft и Activision Blizzard основные комментарии по ней давал руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер. Сегодня издание Financial Times опубликовало интервью, в котором обсудило сделку Activision Blizzard и метавселенные с Сатья Наделла — руководителем Microsoft.

Сатья Наделла в рамках этого интервью заявил причину, по которой Microsoft пошла на покупку Activision Blizzard. По его словам, сейчас для корпорации игры — это больше, чем «побочная ставка». Компания активно развивает не только игровое направление само по себе, но и метавселенные, которые, как говорит Наделла, являются чем-то близким к играм и тоже крутятся вокруг создания виртуальных миров.

Отдельно Наделла прокомментировал возможность срыва сделка. Как стало известно на днях, покупку Activision Blizzard со стороны Microsoft проверит на антимонопольные нарушения в США Федеральная торговая комиссия (FTC). Сатья Наделла считает, что проверка не станет проблемой. Он говорит, что Microsoft не нужно делать какие-либо формальные уступки, чтобы получить одобрение регулирующих органов на приобретение Acitvision Blizzard, потому что эта сделка все еще слишком мала, чтобы иметь какие-то последствия для конкуренции.

Даже после поглощения Activision Blizzard компания Microsoft будет третьим по величине производителем игр после Sony и Tencent. Соответственно, по словам Наделла, это никак не помешает конкуренции.