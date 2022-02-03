Сетлана Лобода закрутила роман с женатым украинским миллиардером

39-летняя певица Светлана Лобода недавно обзавелась недвижимостью в Европе, которую ей помог приобрести богатый возлюбленный. Светлана долгое время себя позиционировала как женщину сильную, одинокую, которая всего добивается сама. Лобода встречалась со своим бывшим продюсером Александром Ширковым. Когда певица решила от него уйти, он пытался ее удержать, угрожал и даже присылал к ней бандитов. У певицы есть две дочки. Отца первой, десятилетней Евангелины, она не скрывает. Артистка родила Еву от первого мужа, танцора Андрея Царя. С ним Лобода рассталась в 2014 году. Кто отец второй дочери, она не раскрывает. В 2017 году Светлана частенько появлялась на мероприятиях с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Когда в марте 2018 года СМИ сообщили о беременности Лободы, то приписали отцовство ее ребенка Тиллю. Тем более что родившейся дочке она дала созвучное имя Тильда. Но потом отношения с рокером сошли на неСветлана Лобода с дочерьми Слухи о том, что сейчас у певицы есть богатый кавалер, ходят уже давно. Его имя впервые попало в прессу этой весной, когда Светлана была замечена на Кипре рядом с состоятельным мужчиной во время празднования его 50-летия. В поклоннике звезды журналисты узнали миллиардера Артура Гранца. Гранц с 2006 года основной бизнес вел на Украине. Бизнесмен зарегистрировал свою компанию BF Capital, которая владеет недвижимостью и сетью магазинов duty-free в аэропортах Украины, Армении и Грузии. В 2010 году Гранц взял в управление сеть ювелирных магазинов, работающих под названием Ziko. А в 2016 году приобрел магазины duty-free в аэропорту Минска. Расширяя горизонты бизнеса, Гранц попутно стал издателем журнала «Forbes Украина».Артур Гранц Артура Гранца называют щедрым мужчиной. На прошлый день рождения Светлана похвасталась в Instagram кольцом с большим бриллиантом за полтора миллиона долларов. В этом году на ее 39-летие избранник певицы организовал для Лободы роскошный праздник в Арабских Эмиратах. Специально для вечеринки пустыню украсили шатры, светящиеся гирлянды, столы с черной икрой и шампанским,выступали музыканты, гимнасты, танцоры. «Праздник полностью оплатил неравнодушный друг Лободы - олигарх Артур Гранц», - утверждал телеграм-канал «Курятник». Пир, стоивший кавалеру Лободы около 15 миллионов рублей, завершился фейерверком с надписью на огненном круге: «Я люблю тебя».Светлана Лобода в свой день рождения в ОАЭ По слухам, Гранц оплачивает любые капризы звезды и буквально купает ее в деньгах. Считается, что благодаря его поддержке Светлана чувствует себя уверенно в материальном плане даже во время пандемии. Недавно певица стала владелицей дома в Европе на берегу моря. Говорят, именно Гранц помог звезде купить недвижимость у моря и обеспечивает ей шикарную жизнь. Кстати,как сообщили «КП» люди из окружения Лободы, Артур Гранц уже многие годы женат, в браке у него есть дети. Однако сведения о своей семье олигарх засекретил, как говорят, чтобы обезопасить родных. «Сейчас на Украине Артура Гранца нет. По моим сведениям, он живет на испанском курорте Марбелья, там у него вилла, - рассказал «КП» человек из окружения певицы. - С Лободой Гранц не живет, они только встречаются. Он женат, не в разводе. Но и с женой не живет. Хотя со своей семьей отношения поддерживает. Говорят, Гранц не разводится, потому что на жене зарегистрирована часть его активов. И устраивать дележку имущества никому не надо. О семье он не забывает, участвует в жизни детей. К Лободе относится очень хорошо. Помогает ей и дает возможность хорошо зарабатывать. Во многом по его протекции она получает приглашения выступить у украинских олигархов».Светлана Лобода с дочерью Певица в недавнем интервью подтвердила, что у нее есть любимый мужчина, очень влиятельный. «Он старше меня, очень мудрый, понимающий. Я чувствую себя с ним девочкой... Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю, в первый раз сказала: я уступаю, - кокетливо призналась Лобода. - Ради этих отношений я недавно переехала в Европу. Только от концертов не отказалась». Певица сообщила, что ее старшая дочка осталась в Москве с бабушкой (ее мамой), а Светлана с младшей дочкой большую часть времени проводит в Европе. В Россию на заработки она приезжает чаще, чем на Украину. По словам бывшего концертного директора Лободы, Стаса Пшеницына, с Гранцем певица познакомилась уже после рождения дочки Тильды. Так что не он отец ее второго ребенка.