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Слух: В сериале Halo главные герои — женщины, а Мастер Чиф на вторых ролях

Слух: В сериале Halo главные герои — женщины, а Мастер Чиф на вторых ролях


До выхода в релиз сериала Halo от Paramount+ остается примерно 2 месяца. Изначально создатели сериала говорили, что они не ориентируются при разработке на канон игр Halo, но многие все равно предполагают, что основная история в шоу будет разворачиваться вокруг Мастера Чифа. Похоже, что может быть иначе.

Портал Poptopic раскрыл некоторые детали сюжета сериала Halo, и если вы не хотите спойлеров, то не рекомендуем читать дальше. Согласно их данным:



В шоу решили, в стиле перезагрузки «Звездных войн», вывести на первый план сильных женщин, а не Мастера Чифа.



Главный герой и антигерой в сериале Halo — женщины.



Главная героиня — сирота Куан А (актриса Йерин Ха). Она будет «крутой 16-летней девушкой-воительницей со свалки».



Антигерой в сериале — женщина по имени Маки (актриса Чарли Мёрфи).



В команде у Мастера Чифа будут две девушки в роли Спартанцев: Kai-125 в исполнении Кейт Кеннеди и Riz-028 в исполнении Наташи Калзак.



Мастер Чиф в сериале будет на второстепенных ролях.

Напомним, что релиз сериала состоится 28 марта 2022 года. Уже ходят разговоры вокруг продления сериала на 2 сезон.


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По материалам: newxboxone

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