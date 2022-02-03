Sony может потратить на новые приобретения еще около $10 млрд





Покупка Bungie за $3,6 млрд может оказаться не самой крупной для Sony в этом году (или в ближайшие 2 года). По крайней мере, руководители компании уже явно дали понять, что они нацелены на новые приобретения, и инсайдеры утверждают, что такие покупки могут произойти в ближайшее время.

Как сообщает портал tweaktown, ссылаясь на данные отчета Sony, у компании осталось еще порядка $10 млрд, которые она может пустить на покупку новых студий до конца 2023 финансового года (это март 2024 года календарный). Ранее совет директоров Sony утвердил бюджет около $17,4 млрд для стратегических инвестиций, приобретений и выкупов, а также выкупа акций. Sony сообщила в новом отчете, что потратила $7,4 млрд из выделенного бюджета, оставив около $10 млрд на дальнейшие покупки. Какую-то часть из этих денег компания может пустить на приобретение новых студий, а что-то оставить на выкуп акций.

Отметим, что недавно ходили слухи о возможном приобретении со стороны одного из крупных игроков (среди которых рассматриваются Sony и Microsoft) издательства Capcom.