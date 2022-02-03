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Стас Пьеха не общается ни с бабушкой, ни с сыном

Стас Пьеха не общается ни с бабушкой, ни с сыном
41-летний певец Стас Пьеха откровенно рассказал поклонникам о своих проблемах. Стас Пьеха последнее время пропал с радаров – не видится с сыном Петей, не навещает свою знаменитую бабушку. Помощница Эдиты Станиславовны было накинулась на артиста, обвинив в невнимательности, однако его поступкам нашлось другое объяснение. Исполнитель пожаловался подписчикам в Instagram, что уже довольно долгое время борется с последствиями коронавируса, мешающими ему вести нормальный образ жизни. По словам Пьехи, у него то и дело возникают проблемы с сосудами, суставами, и он часто простужается, из-за чего не может наконец-то поехать в Санкт-Петербург, чтобы повидаться с родными.
Стас Пьеха «По правде, очень надоело ковидное болото. Неделю живешь — неделю существуешь. И так уже не первый месяц. Хотелось бы выздороветь уже, ехать на студию писать музло, замутить спортлагерь и оттачивать боевые навыки, смотаться к сыну в СПБ, что-то глобально поменять в жизни и дать свободу своим мечтам и талантам… А вот сиди с сосудами, суставами, бесконечными подобиями ОРЗ и подкатывающим зловонным дыханием пустоты этой гребаной уханьской тоски», — разоткровенничался певец. Напомним, ранее домработница Эдиты Пьехи публично разоблачила внука артистки. Она рассказала, что ее тяжелобольная хозяйка вынуждена проводить все дни в одиночестве, потому что Стас забыл дорогу к ее дому. Якобы исполнитель уже года три не виделся с бабушкой и около двух лет ей не звонил. Певец, однако, утверждает, что у него с Эдитой Станиславовной хорошие отношения, а не ездит он к ней потому, что опасается заразить 84-летнюю звезду эстрады, здоровье которой и так оставляет желать лучшего.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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