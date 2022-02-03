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Субсидии для виноделов на закупку иностранных саженцев хотят продлить

Субсидии для виноделов на закупку иностранных саженцев хотят продлить

00:17  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1157517-7



Сроки государственной помощи в сфере закупок импортных саженцев винограда могут продлить до 2027 года. Соответствующий законопроект сенаторов и депутатов планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

В конце 2019 года в России был принят Закон «О виноградарстве и виноделии», направленный на увеличение производства вина из отечественного сырья. В нём прописаны условия для создания и развития отечественной питомниководческой базы, которая покроет потребность российских виноградарей и виноделов в посадочном материале.

Однако на выполнение этой задачи потребуется не менее 5-7 лет, отмечают авторы новой инициативы. Так, в Краснодарском крае есть потребность в 5,4 млн саженцах в год при засадке 1700 га. Дефицит на 45% покрывается за счёт покупки импортного посадочного материала. Крым также испытывает дефицит саженцев, указывается в пояснительной записке. При ежегодном плане закладки виноградников в 800 га необходимо порядка 3 млн штук саженцев в год. Дефицит на 90% покрывается за счёт импорта посадочного материала. Республика Дагестан закупает 100% (4 млн штук) посадочного материала за рубежом. 

Куда ведут винные дороги Крыма


В связи с этим сенаторы и депутаты предлагают продлить программу государственной поддержки для регионов, занимающихся виноделием. Документом предусматривается перенос сроков действия государственной поддержки по приобретению импортного посадочного материала субъектами хозяйственной деятельности до 1 июля 2027 года — на период создания и развития отечественной питомниководческой базы.

Принятие документа необходимо как для экономической поддержки целых регионов, так и для развития небольших семейных виноделен, отмечается в пояснительной записке.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#сельское хозяйство


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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