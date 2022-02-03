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ТОП-5 самых продаваемых игр на дисках для Xbox и Playstation в России за 2021 год

ТОП-5 самых продаваемых игр на дисках для Xbox и Playstation в России за 2021 год


Группа компаний «М.Видео — Эльдорадо» подвела итоги 2021 года для консольного рынка в России, рассказав о самых популярных играх на дисках для консолей, которые были проданы. Всего реализовали 1,8 миллионов дисков с играми для приставок, что примерно на уровне 2019 года.

Популярнее всего оказались игры для Playstation 4 — на них приходится около 65% рынка. На втором месте Nintendo Switch с показателем около 20%, а остальные 15% распределяются между Xbox и Playstation 5.

ТОП-5 самых популярных игр на дисках для Xbox в России в 2021 году выглядит так:



Cyberpunk 2077



Grand Theft Auto V



Assassin’s Creed: Вальгалла



Mortal Kombat XL



Red Dead Redemption 2

Отметим, что, в целом, самой популярной игрой по продажам в 2021 году на дисках в России стала The Last of Us: Part 2 для Playstation 4. А ТОП-5 самых продаваемых игр на Playstation 4 выглядит следующим образом:



The Last of Us: Part 2



Grand Theft Auto V



FIFA 21



FIFA 22



Minecraft

Для Playstation 5 в ТОП-5 самых продаваемых игр на дисках в России следующие проекты:



Marvel’s Spider-Man: Miles Morales



Assassin’s Creed: Вальгалла



Demon’s Souls



FIFA 22



Ratchet & Clank: Сквозь Миры
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По материалам: newxboxone

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