ТОП-5 самых продаваемых игр на дисках для Xbox и Playstation в России за 2021 год





Группа компаний «М.Видео — Эльдорадо» подвела итоги 2021 года для консольного рынка в России, рассказав о самых популярных играх на дисках для консолей, которые были проданы. Всего реализовали 1,8 миллионов дисков с играми для приставок, что примерно на уровне 2019 года.

Популярнее всего оказались игры для Playstation 4 — на них приходится около 65% рынка. На втором месте Nintendo Switch с показателем около 20%, а остальные 15% распределяются между Xbox и Playstation 5.

ТОП-5 самых популярных игр на дисках для Xbox в России в 2021 году выглядит так:

Cyberpunk 2077Grand Theft Auto VAssassin’s Creed: ВальгаллаMortal Kombat XLRed Dead Redemption 2

Отметим, что, в целом, самой популярной игрой по продажам в 2021 году на дисках в России стала The Last of Us: Part 2 для Playstation 4. А ТОП-5 самых продаваемых игр на Playstation 4 выглядит следующим образом:

The Last of Us: Part 2Grand Theft Auto VFIFA 21FIFA 22Minecraft

Для Playstation 5 в ТОП-5 самых продаваемых игр на дисках в России следующие проекты:

Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesAssassin’s Creed: ВальгаллаDemon’s SoulsFIFA 22Ratchet & Clank: Сквозь Миры