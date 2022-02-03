В регионах продолжается работа по улучшению систем школьного питания

Работа по обеспечению младшеклассников бесплатным горячим питанием, стартовавшая 1 сентября 2020 года, продолжается во всех регионах страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ. В каждом регионе разработана индивидуальная система оценки и контроля программы, к функционированию которой привлечены как родители, так и сами школьники, сообщает Минпросвещения России.

В Липецкой области школьники оценивают обеды с помощью QR-кода. Проект запущен в декабре 2020 года, в 2021 году к нему присоединились все 249 школ региона, 7 частных образовательных организаций и 10 школ-интернатов. Для того чтобы проголосовать, следует отсканировать QR-код, который напечатан на плакате в школьной столовой, открыть в браузер и проголосовать. Если обед школьникам не понравился, необходимо рассказать, что именно не так. Также можно приложить к отзыву фотографию.

Ответы и пожелания анализируют каждый месяц. В декабре прошлого года 90% проголосовавших учеников похвалили школьное меню, а в январе – уже 95%. Качество питания в школах Липецкой области также регулярно проверяют специальные комиссии Управления образования и науки, во всех муниципалитетах работает родительский контроль. В регионе также функционирует специальная телефонная линия по вопросам качества горячего питания.

Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края разработало учебно-методическое пособие «Азбука здорового питания школьников». Пособие поможет детям понять азы здорового питания, родителям познакомиться с нормативным содержанием вопроса, а педагогам поможет организовать работу как в классном коллективе, так и с родителями.

В пособии представлены примерные меню завтраков и обедов для школьников, рецепты блюд для здорового питания. Для родителей предусмотрены рекомендации по особенностям пищевого поведения, принципам здорового питания, семейным традициям, этикету. Есть раздел, посвящённый проблемам режима питания, привлекательности для детей фастфуда и последствиям употребления таких блюд.

В разработке пособия принимали участие сотрудники краевого Института развития образования, специалисты Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Кубанского государственного технологического университета.

В столовой гимназии № 2 города Тынды Амурской области реализуется проект школьного кафетерия. В помещении столовой сделали красочный ремонт и организовали музыкальное сопровождение. В кафе дежурят дети, для поваров введена единая форма. Отдельно расположена буфетная зона для старшеклассников. Школьное меню теперь напечатано в стиле настоящих кафе, а попробовать в кафетерии можно даже морс из местной таежной брусники.

В регионе обращают внимание и на обратную связь: дети ставят на доске галочки в соответствии с тем, понравились ли им предложенные блюда; сохраняются родительский контроль и мониторинг через соцсеть «Инстаграм».

В настоящее время в Минобрнауки Амурской области разрабатывается программа и для остальных образовательных организаций региона по трансформации школьных столовых в школьные кафе. Таким образом, подразумевается создание особой комфортной зоны, чтобы воспитывать в детях культуру питания – например, научить их правильно вести себя за столом. В рамках реализации проекта определены несколько пилотных школ в Благовещенске, Белогорске, Тынде и Сковородинском районе.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с 2020/21 учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ.