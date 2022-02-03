Виктор Мережко и его женщины, которые были частью жизни

Виктор Мережко и его жена Тамара

Виктор Мережко и его женщины

Режиссер Виктор Мережко и его женщины — так можно было бы назвать фильм, если написать сценарий о событиях в его жизни. Это не значит, что, кроме жены Тамары, у него были серьезные отношения с кем-то. Человек жил полной жизнью и женщины сыграли в ней не последнюю роль.Режиссер прожил долгую жизнь, но последние 24 года был один. Он остался вдовцом, потому что жена Тамара в 51 год ушла из жизни из-за онкологии, которую не смогла побороть.Первая встреча молодых людей произошла в Ростове-на-Дону, куда Виктор Мережко приехал работать после обучения в полиграфическом институте. Там он и заприметил юную Тамару, которой было всего 17 лет. Она была очень красивой и не испытывала недостатка в ухажерах, поэтому как-то не обратила внимание еще на одного воздыхателя.Дальше их пути разошлись, потому что Виктор Мережко уехал в Москву поступать на режиссера. Но вторая встреча показала истинные чувства молодых людей.Тамара рассказывала, что Виктор Мережко настолько красиво ухаживал, что отказать ему не смогла. Через 3 дня после их второй встречи они уже подали заявление на роспись. Ее родители были против, потому что являлись состоятельными, а мама и папа Виктора – простыми людьми из села. Но Тамара от своего не отступила, и они стали жить вместе.В первое время они часто ссорились, хоть и были на расстоянии. Виктор Мережко после свадьбы уехал доучиваться. Но вскоре все уладилось, и жена Тамара переехала к нему в Москву. Они смогли купить небольшую квартиру, и у них родились двое детей — сын Иван и дочь Мария. Если бы не тяжелое заболевание Тамары, которое она скрывала, супруги еще долго наслаждались бы семейным счастьем.Виктор Мережко, когда повстречал Тамару, был не один. В программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» он сам рассказывал, что в молодости был увлечен циркачкой Людмилой. И дело шло до брака. Но он благодарен обстоятельствам, что это не произошло. Она состояла в составе кордебалета ростовского цирка. Потом он признал, что это легкомысленное занятие, не подходящее для семейной жизни.В браке с Тамарой у Виктора Мережко даже один раз был развод. Но это была хитрая уловка, чтобы получить московскую прописку и работу. Такими были требования проживания в столице, а жить на что-то и где-то было нужно.Виктор заключил фиктивный брак с Верой, которая, как позже оказалось, была не против чтобы он был настоящим. Это продлилось недолго, потому что за первый гонорар удалось купить скромное жилье. С Верой он развелся, а с женой снова расписался.После смерти жены Тамары Виктор Мережко поклялся, что больше не женится. И чуть было не нарушил клятву. Как признавался сам режиссер, что-то нахлынуло и он влюбился в молодую поклонницу. Ей было всего 25 лет, и она вполне годилась ему во внучки.Потом и сам режиссер признавал, что ему было трудно с молодой любовницей. Она забирала все его силы. Виктор Мережко и сам понимал, что в какой-то момент просто попал в энергетическую ловушку, и нужен был ей только на выходные дни. Но он благодарен детям, которые вовремя напомнили про обещание, данное им покойной жене.Тема:Кино