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Власти Астрахани в 2022 году начнут строительство трех детсадов

Власти Астрахани в 2022 году начнут строительство трех детсадов

Власти Астрахани в 2022 году начнут строительство трех детских садов в отдаленных от центра микрорайонах, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Астрахани.

Детские сады будут построены в рамках национального проекта «Демография».

В настоящее время уже заключены муниципальные контракты по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию всех трех объектов.

В пресс-службе сообщили, что одно из дошкольных учреждений на 140 мест планируют начать строить в отдаленном поселке Новолесное на улице 5-я Новолесная в Трусовском районе. В планах городских властей начать строительство детского сада и в поселке Янго-Аул в Ленинском районе на улице Дальняя. В микрорайоне Бабаевского возведут дошкольное учреждение на 330 мест на улице 8-я Железнодорожная.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

# Общество

По материалам: edu.ru

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