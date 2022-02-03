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Власти Псковской области к 2023 году введут в эксплуатацию четыре новые школы

Власти Псковской области к 2023 году введут в эксплуатацию четыре новые школы

Власти Псковской области к 2023 году введут в эксплуатацию четыре новые школы, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. председателя Комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова.

Это позволит частично решить проблему с организацией обучения во вторую смену в школах региона.

Новые учебные заведения рассчитаны почти на 3 тысячи мест, школы будут возведены в крупнейших городах региона, а также в нескольких поселках.

«Для ликвидации двухсменного режима обучения мы намерены в ближайшие три года возвести на территории региона четыре новые школы, на эти цели будет направлена беспрецедентная сумма – около 2 миллиардов рублей. Новые школы появятся в Пскове, Великих Луках и Гдове благодаря участию региона в федеральном проекте «Современная школа» нацпроекта «Образование». Это позволит региону частично решить вопрос со вторыми сменами, который для нашей области является крайне актуальным», – сказал Андрей Ермаков.

Он уточнил, что в городе Великие Луки появится школа на 800 мест, на ее возведение направлено почти 650 миллионов рублей. Два новых учебных заведения в ближайшие два года построят в Пскове, строительство оценивается почти в 960 миллионов рублей. Еще одна школа будет построена в городе Гдов, на нее планируется направить почти 380 миллионов рублей. Финансирование работ будет произведено из федерального и регионального бюджетов.

«Создание этих четырех школ даст нам около 3 тысяч новых мест для школьников, и мы рассчитываем, что за счет этого нам удастся частично решить вопрос с обучением ребят во вторую смену. Проблема остается вследствие положительной демографической ситуации, и особенно остро она стоит в крупных городах. Так, в Пскове в 27 учреждениях обучается свыше 25,9 тысячи человек. За два последних года количество учеников увеличилось на 1,5 тысячи человек. Во вторую смену организовано обучение в 20 школах, в них обучается 6,2 тысячи человек, а это почти 23% от общего количества учеников», – заявил Андрей Ермаков.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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