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Вышло обновление для Halo Infinite, которое исправляет Big Team Battle

Вышло обновление для Halo Infinite, которое исправляет Big Team Battle


Уже несколько месяцев игроки не могут нормально играть в Halo Infinite в режим Big Team Battle. У игроков возникают сложности с подключением к матчам, особенно в командах. 343 Industries признала наличие проблемы еще в конце декабря, а далее выпустила хотфикс, который не помог решить проблему. Сегодня вышло очередное обновление.

Обновление для Halo Infinite, которое должно исправить проблему с Big Team Battle, уже доступно для загрузки — оно весит около 1,1 Гб на всех платформах. Разработчики отмечают, что теперь игроки должны быстрее и без ошибок подключаться к матчам в Big Team Battle, в том числе в группах.


Напомним, что близится к завершению первый сезон в Halo Infinite. Разработчики продолжают балансировать и улучшать игру, ориентируясь на мнения игроков. Второй сезон в Halo Infinite должен стартовать в мае. Помимо прочих изменений, разработчики уже анонсировали, что во втором сезоне можно будет зарабатывать кредиты.

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По материалам: newxboxone

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