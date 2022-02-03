Вышло обновление для Halo Infinite, которое исправляет Big Team Battle





Уже несколько месяцев игроки не могут нормально играть в Halo Infinite в режим Big Team Battle. У игроков возникают сложности с подключением к матчам, особенно в командах. 343 Industries признала наличие проблемы еще в конце декабря, а далее выпустила хотфикс, который не помог решить проблему. Сегодня вышло очередное обновление.

Обновление для Halo Infinite, которое должно исправить проблему с Big Team Battle, уже доступно для загрузки — оно весит около 1,1 Гб на всех платформах. Разработчики отмечают, что теперь игроки должны быстрее и без ошибок подключаться к матчам в Big Team Battle, в том числе в группах.

A #HaloInfinite update is now live with improvements to Big Team Battle matchmaking. If you're currently playing, close and relaunch Halo Infinite to install. For more information, be sure to follow @HaloSupport.



Full details: https://t.co/BEw5L5YTPz pic.twitter.com/EIInrb7w9m — Halo (@Halo) February 3, 2022



Напомним, что близится к завершению первый сезон в Halo Infinite. Разработчики продолжают балансировать и улучшать игру, ориентируясь на мнения игроков. Второй сезон в Halo Infinite должен стартовать в мае. Помимо прочих изменений, разработчики уже анонсировали, что во втором сезоне можно будет зарабатывать кредиты.