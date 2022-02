Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят южнокорейский сериал "Мы все мертвы"

Вадим Карасев

Только стих хайп вокруг "Игры в кальмара" (все замерли в ожидании второго сезона), как сердца зрителей уже готов завоевать новый корейский сериал — "Мы все мертвы" (All of Us Are Dead) режиссеров Ли Джэ-гю и Ким Нам-су. Остросюжетная история про зомби-апокалипсис в школе, который начался после укуса хомяка, уже возглавила чарты стриминговой платформы в 46 странах. Spletnik рассказывает, чем же сериал так покорил публику и что нужно знать о его создателях.





Южнокорейский кинематограф в последние годы из нишевого фестивального сегмента вырвался в топ массовой поп-культуры. Фильм "Паразиты" получил "Оскар", а сериалы "Игра в кальмара" и "Зов ада" были друг другу единственными конкурентами в борьбе за лидерство в рейтинге самых популярных шоу на Netflix. Неудивительно, что и новый корейский сериал сразу вызвал ажиотаж — в сети невозможно скрыться от его упоминаний. Это заслуженный успех или он влетел в топ рейтинга на волне всеобщего помешательства на корейской культуре? На этот раз, кажется, все не так однозначно.

Сюжет

Действие сериала разворачивается в средней школе. Обычная жизнь учебного заведения превращается в сущий кошмар, когда одну из учениц кусает хомяк из школьной лаборатории. Один из учителей пытается изолировать ее, но его обвиняют в похищении. В итоге пострадавшую отвозят в больницу, но инфекция уже передалась школьной медсестре.

Вскоре школу охватывает настоящая зомби-эпидемия. Между студентами, превратившимися в зомби, и борющимися за выживание разворачивается настоящая битва в условиях отсутствия еды и воды, а также с отключенным интернетом. Защищаться тоже приходится подручными средствами.





Кадр из сериала "Мы все мертвы"

Постепенно раскрывается, как был создан вирус: основная причина его появления связана с событиями, которые произошли в школе, и придется посмотреть сериал до конца, чтобы собрать все воедино. В фантастический сюжет вплетены и вполне реальные детали: в сериале уделяется много внимания школьному буллингу.









История создания и формат

В первом сезоне сериала 12 серий, каждая длится в среднем час. Все они появились на Netflix 28 января. Основан сериал на вебтуне "Сейчас в нашей школе" Джу Дон Гына, публиковавшемся с 2009 по 2011 год. Вебтуны — жанр цифровых комиксов, появившихся в Южной Корее, обычно предназначенных для чтения на смартфонах.

Стилистически и сюжетно сериал близок таким корейским фильмам и сериалам, как "Королевство" (Kingdom), "Поезд в Пусан" (Train to Busan), "#Выжить" (#Alive), "Счастье" (Happiness).





Постер сериала "Мы все мертвы"

О проекте было объявлено в апреле 2020 года в пресс-релизе Netflix. Съемки сериала стартовали в июне 2020 года, но работа над ним прерывалась на некоторое время из-за пандемии коронавируса. Съемочный период в итоге продлился до 14 февраля 2021 года.

Режиссерское кресло поделили сразу два специалиста: Ли Джэ-гю, довольно опытный, пусть и не снискавший ранее мировой славы режиссер, и продюсер Ким Нам-су, для которого это первая работа в качестве режиссера.





Так как действие разворачивается в школе, то в сериале в основном задействованы молодые актеры — для кого-то роль стала дебютом, у других в фильмографии есть несколько локальных корейских фильмов и сериалов. Знакомой широкой публике может оказаться актриса Ли Ю-ми, сыгршая ученицу Ли На-Ен: она снималась и в нашумевший "Игре в кальмара" (там она сыграла Чжи Ен, игрока 240).





Ли Ю-ми в сериале "Мы все мертвы"

Реакция зрителей: за и против

В целом сериал собрал положительные отклики. У него довольно высокий рейтинг в сети: на IMDB — 7,7 из 10, на сайте обзоров Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 79%. Неплохие рецензии сериал получил и в прессе.

Сериал выжимает максимум из своего кошмарного места действия, что приводит к потустороннему, головокружительному эффекту,

— написали в Variety.













Зрители также отмечают зрелищные сцены схваток (как и всегда у корейцев, все довольно реалистично и очень жестоко), социальную проблематику, которая придает вес обычному хоррору (тут и линия с буллингом, и враждебность, с которой сталкиваются беженцы, кому удалось спастись).

Сериал, возможно, не предлагает ничего нового в сфере зомби-бойни, кроме своей жестокой и безжалостной природы, но иногда этого достаточно, чтобы показать леденящий душу ужас выживания,

— написал один из пользователей IMDB.









Нашли зрители в сериале и немало недостатков. Так, пользователи "Кинопоиска" пожаловались на затянутость каждой серии, плоские характеры и нелогичные поступки героев. Кстати, на российской платформе у сериала рейтинг пока ниже, чем на западных аналогах — всего 6,8 из 10.

Бесполезно запоминать страдающих учеников — они либо превратятся в зомби и убегут вдаль, либо растворятся среди огромной толпы — участников в этом сериале много, а толку от них мало.

Конечно, сценарные ляпы есть везде, ну раз, ну два, но тут герои постоянно, от серии к серии ведут себя бестолково и глупо,

— написали пользователи "Кинопоиска".

Надя Бесчетникова