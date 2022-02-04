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Алексея Панина, справляющего нужду, задержали испанские полицейские

Алексея Панина, справляющего нужду, задержали испанские полицейские
Актер Алексей Панин рассказал об ужасном случае. Скандальный актер Алексей Панин переехал в Испанию, где успел нарушить закон. В день рождения своей дочери артист выпил излишне много вина, поэтому не смог сдержаться до похода в уборную. В туалет мужчине захотелось прямо в автомобиле. Актер попросил водителя остановиться и, недолго думая, вынул половой орган на обочине. Бедняга был уже не в силах терпеть мочеиспускательные позывы. Пришлось надуть в общественном месте. «Я в Испании здесь пописал. У меня был самый дорогой поход в туалет за 80 евро», — поделилась воспоминаниями звезда.
Алексей Панин Артиста заставили раскошелиться, поскольку его застукала полиция. Нарушителю выписали штраф, чтобы было неповадно гадить в запрещенных зонах. Алексей Панин остался под впечатлением от контакта с хранителями порядка. «И только поворачиваю голову — два мотоцикла. Я говорю: ребята, ну что такое? Ну, они, слава богу, нас сопроводили до заправки, там все выписали. Испанские полицейские не пытаются развести на что-то», — рассказал актер.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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