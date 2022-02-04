Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть

Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть
Актриса Анастасия Макеева рассказала о своем характере. Артистка счастлива в браке с Романом Мальковым. Актриса уверена, что избранник обладает железным терпением, ведь вытерпеть ее характер могут не все. Когда стало известно, что Анастасия Макеева встречается с женатым и многодетным Романом Мальковым, разгорелся скандал. Поклонники называли артистку разлучницей, предвкушая, что отношения с новым бойфрендом скоро закончатся. Вот только влюбленные до сих пор вместе. В социальных сетях Анастасия и Роман постоянно публикуют совместные снимки, признаваясь друг другу в любви. Конечно, у них тоже случаются свои сложности, но пока пара с ними справляется. «Роме надо ставить памятник. Со мной трудно жить. Я эмоциональная, вспыльчивая, трудоголик. Но пока Рома держится», — подчеркнула Макеева.
Анастасия Макеева Сейчас артистка старается сделать все возможное, чтобы осчастливить избранника. Актриса ежедневно работает над отношениями, поскольку уверена, что это обезопасит ее от развода. «Почему мужчина начинает изменять? Просто его что-то не устраивает в отношениях. Когда в доме все хорошо, мужчина не уходит. Именно поэтому я считаю, что в измене виноваты оба. Нельзя все валить на мужчину», — поделилась артистка в интервью для радио «Москва FM». После свадьбы Роман стал вечным спутником Макеевой. Он сопровождает ее во время гастролей, поддерживает в новых бизнес-начинаниях. Для Анастасии такая помощь является очень важной, ведь иногда ей трудно справляться со всеми делами самостоятельно. Единственная мечта, которую артистке пока не удалось исполнить — это материнство. Макеева неоднократно рассказывала, что хочет ребенка, но из-за проблем со здоровьем забеременеть не получается. Сейчас Анастасия и Роман работают над решением данной проблемы и не сомневаются, что долгожданное пополнение все-таки произойдет.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

В Омской области 2022 году будет продолжена программа капремонта школьных спортзалов
В Омской области 2022 году будет продолжена программа капремонта
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы «Человек и Закон»
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы
Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных персонажа мультфильмов будут выглядеть в реальной жизни
Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных
На трассе М-11 в этом году запустят беспилотники
На трассе М-11 в этом году запустят беспилотники
Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть
Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть
Анастасии Волочковой понадобилась помощь после расставания с любовником
Анастасии Волочковой понадобилась помощь после расставания с
Сергей Кравцов и Андрей Чибис обсудили предложения по развитию образования в Мурманской области
Сергей Кравцов и Андрей Чибис обсудили предложения по развитию
Событие недели: вечеринка в честь дня рождения Михаила Зыгаря с Ксенией Собчак и Нателлой Крапивиной
Событие недели: вечеринка в честь дня рождения Михаила Зыгаря с
Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза
Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза
Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка
Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка
Официально: Call of Duty «следующего поколения» разрабатывает Infinity Ward
Официально: Call of Duty «следующего поколения» разрабатывает

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят южнокорейский сериал "Мы все мертвы"
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
"Присылали письма с предложением увеличить член": голый Шепелев сделал неожиданное признание
"Присылали письма с предложением увеличить член": голый
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой

Еще по теме

Анастасия Макеева рассказала о содержании мужа
Анастасия Макеева обзавелась недвижимостью в Турции и перебралась туда
Анастасия Макеева отважилась на большой шаг
Анастасия Макеева рассказала о своей недвижимости за рубежом