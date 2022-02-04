Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть

Актриса Анастасия Макеева рассказала о своем характере. Артистка счастлива в браке с Романом Мальковым. Актриса уверена, что избранник обладает железным терпением, ведь вытерпеть ее характер могут не все. Когда стало известно, что Анастасия Макеева встречается с женатым и многодетным Романом Мальковым, разгорелся скандал. Поклонники называли артистку разлучницей, предвкушая, что отношения с новым бойфрендом скоро закончатся. Вот только влюбленные до сих пор вместе. В социальных сетях Анастасия и Роман постоянно публикуют совместные снимки, признаваясь друг другу в любви. Конечно, у них тоже случаются свои сложности, но пока пара с ними справляется. «Роме надо ставить памятник. Со мной трудно жить. Я эмоциональная, вспыльчивая, трудоголик. Но пока Рома держится», — подчеркнула Макеева.Анастасия Макеева Сейчас артистка старается сделать все возможное, чтобы осчастливить избранника. Актриса ежедневно работает над отношениями, поскольку уверена, что это обезопасит ее от развода. «Почему мужчина начинает изменять? Просто его что-то не устраивает в отношениях. Когда в доме все хорошо, мужчина не уходит. Именно поэтому я считаю, что в измене виноваты оба. Нельзя все валить на мужчину», — поделилась артистка в интервью для радио «Москва FM». После свадьбы Роман стал вечным спутником Макеевой. Он сопровождает ее во время гастролей, поддерживает в новых бизнес-начинаниях. Для Анастасии такая помощь является очень важной, ведь иногда ей трудно справляться со всеми делами самостоятельно. Единственная мечта, которую артистке пока не удалось исполнить — это материнство. Макеева неоднократно рассказывала, что хочет ребенка, но из-за проблем со здоровьем забеременеть не получается. Сейчас Анастасия и Роман работают над решением данной проблемы и не сомневаются, что долгожданное пополнение все-таки произойдет.