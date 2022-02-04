Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года выросла до $93 за баррель

Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года выросла до $93 за баррель

15:42  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 2,13 процента, до 93,05 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15:08 по московскому времени, передает ТАСС. 

При этом, по информации на 15:05 по московскому времени, стоимость Brent росла на 2,07 процента, торгуясь на уровне 93 доллара за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала эту отметку в октябре 2014 года.


Читайте также:

• Стоимость барреля нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов • Нефть Urals впервые за семь лет подорожала до 90 долларов за баррель • ОПЕК+ продлил сделку об ограничении нефтедобычи до конца 2022 года

Нефть Brent в середине января продемонстрировала существенный рост котировок, подскочив в цене до 87 долларов за баррель. Позднее стоимость нефти марки Urals в Европе превысила 90 долларов за баррель. Такой рост котировок также наблюдался впервые с октября 2014 года.

С мая прошлого года ОПЕК+ сократила разработку нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за снижения спроса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Условия соглашения корректировались в зависимости от ситуации. С августа альянс начал увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Предполагается, что к концу 2022 года она вернётся к прежним уровням.



#нефть #цены


48
# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Эксперты оценили способность Центробанка заменить для России SWIFT
Эксперты оценили способность Центробанка заменить для России SWIFT
Джеймс Макэвой подтвердил тайную свадьбу с Лизой Либерати
Джеймс Макэвой подтвердил тайную свадьбу с Лизой Либерати
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В 2022 году в России будет запущена программа повышения цифровой грамотности населения
В 2022 году в России будет запущена программа повышения цифровой
Никита Джигурда высказался о скандале Собчак и Шнурова
Никита Джигурда высказался о скандале Собчак и Шнурова
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
Сергей Шнуров высказался о своем скандальном клипе о Ксении Собчак
В Омской области 2022 году будет продолжена программа капремонта школьных спортзалов
В Омской области 2022 году будет продолжена программа капремонта
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы «Человек и Закон»
Юристы клиники «Медицина 24/7» подали иск на экспертов программы
Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных персонажа мультфильмов будут выглядеть в реальной жизни
Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных
На трассе М-11 в этом году запустят беспилотники
На трассе М-11 в этом году запустят беспилотники
Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть
Анастасия Макеева призналась, что муж вынужден ее терпеть
Анастасии Волочковой понадобилась помощь после расставания с любовником
Анастасии Волочковой понадобилась помощь после расставания с

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят южнокорейский сериал "Мы все мертвы"
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой
Марии Горбань муж устроил сюрприз на годовщину свадьбы
Марии Горбань муж устроил сюрприз на годовщину свадьбы

Еще по теме

Цена нефти Brent превысила 50 долларов за баррель
Стоимость нефти WTI впервые с декабря 2014 года превысила 63? доллара
Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2014 года превысила 74 доллара
Цена барреля Brent впервые за полтора года превысила 55 долларов