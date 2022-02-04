Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года выросла до $93 за баррель

15:42 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 2,13 процента, до 93,05 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15:08 по московскому времени, передает ТАСС.

При этом, по информации на 15:05 по московскому времени, стоимость Brent росла на 2,07 процента, торгуясь на уровне 93 доллара за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала эту отметку в октябре 2014 года.





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Нефть Brent в середине января продемонстрировала существенный рост котировок, подскочив в цене до 87 долларов за баррель. Позднее стоимость нефти марки Urals в Европе превысила 90 долларов за баррель. Такой рост котировок также наблюдался впервые с октября 2014 года.

С мая прошлого года ОПЕК+ сократила разработку нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за снижения спроса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Условия соглашения корректировались в зависимости от ситуации. С августа альянс начал увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Предполагается, что к концу 2022 года она вернётся к прежним уровням.

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