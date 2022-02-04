Дана Борисова высказалась о расставании Анастасии Волочковой с любовником

45-летняя ведущая Дана Борисова жестко высказалась об отношениях балерины с возлюбленным. Бывшая прима Большого театра полагала, что нашла свое счастье рядом с управляющим баней. Они познакомились на шоу «Давай поженимся!», после чего отдохнули на Мальдивах. Сергей помог Анастасии пережить скандал, который случился в самолете по пути в Москву. Однако вскоре Кузнецов ушел от танцовщицы, заявив, что «уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала». Соперница балерины рассказала, что Анастасия могла потребовать от избранника финансовой ответственности. Кроме того, Дана Борисова не исключает измену со стороны Анастасии Волочковой. «Настя могла попрекать Сергея поездкой на Мальдивы и сказать ему, что теперь он должен ей. А этот мужик сам с характером и в рот ей смотреть не будет. Анастасия также могла переспать с кем-то по привычке. Из-за этого наверняка начались выяснения отношений. Также Настя может злоупотреблять алкоголем и обидеть Сергея, например обозвать его как-то. 100% даю, что она его попрекала тем, что он не может ее содержать», — объяснила звезда программы «Армейский магазин».Анастасия Волочкова с бывшим возлюбленным Изначально она отнеслась к Кузнецову скептически, посчитав его нахлебником артистки и ее «собутыльником». Но ожидания Даны не оправдались. «Думала, что он будет пользоваться Настей, а оказалось не так. Сергей с характером, видимо, по-мужски ей что-то сказал, и до свидания», — отметила Борисова. Телеведущая пояснила, что является для Волочковой «врагом номер один», но при этом одна призывает ее бороться с алкогольной зависимостью. Именно горячительные напитки Дана винит в неудачах Анастасии на личном фронте. «Она красивая баба, но скоро может превратиться в опустившуюся женщину... Сейчас рядом с ней не будет нормального обеспеченного мужчины. Анастасия все время возвращается к прошлому, когда она встречалась с олигархами, но теперь этого не будет. Нормальным мужчинам такие приключения не нужны», — заверила она в разговоре со «СтарХитом».