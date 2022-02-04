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Депутат Пирог рассказал, как выходить из конфликтных ситуаций на улицах

Депутат Пирог рассказал, как выходить из конфликтных ситуаций на улицах

19:58  Автор: Мария Федорова



В конфликтных ситуациях, происходящих на улицах, стоит применять навыки, которые не нанесут никому серьезных травм. При этом нужно стараться не вступать в них и самим не создавать конфликтов, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог («Единая Россия») в разговоре с NEWS.ru. 

«Мы живем в современном мире, который подразумевает, что он цивилизован. Поэтому отпор на улице особо никому давать не надо и (нужно) стараться самому создавать как можно меньше конфликтных ситуаций», — сказал депутат.

По его мнению, помогут защититься в случае возникновении конфликтных ситуаций приемы самообороны.


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«Ну и любые единоборства для молодого человека — это возможность защититься», — отметил Пирог, подчеркнув, что занятия единоборствами в целом нужны, чтобы добиться внутренней уверенности в себе. 

Как сообщает МВД РФ, по итогам 2021 года общее число уличных преступлений в стране сократилось на 6,4% по сравнению с прошлым годом. Статистика свидетельствует о том, что оперативная обстановка продолжает оставаться стабильной и контролируемой, подчеркивает министерство.



#преступность #здоровье #здравоохранение

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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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