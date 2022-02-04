Диана Арбенина поделилась фото с беременным животом

47-летняя певица Диана Арбенина порадовала поклонников трогательными фото. Лидер рок-группы «Ночные снайперы» сегодня впервые показала, как выглядела в последний месяц беременности. Она позировала в черно-белом наряде. Диана подняла майку к груди, обнажив округлившийся живот. Звезда в тот период носила темные волосы, которые оставила распущенными. Будущая мать не стала наносить макияж. Арбенина родила Марту и Артема в 35-летнем возрасте. Малыши появились на свет в специализированной клинике в США. Отцом близнецов стал местный бизнесмен с русскими корнями. Они приняли решение расстаться.Беременна Диана Арбенина Артистка опубликовала и первые снимки сына и дочери. Младенцы спали в своей кроватке. Диана показала повзрослевших детей, которым сегодня исполнилось 12 лет. Ребята запечатлены сидящими на полу в квартире. Они весело улыбались матери, которая их обожает.Дети Дианы Арбениной «Доброе утро страна! Вот он — вектор движения жизни и смысл того, что создал Господь. 12 лет как 9 месяцев. Артем и Марта, продолжайте!» - написала Арбенина. Поклонники культовой российской рокерши написали много поздравлений в адрес именинников. Фанаты заметили, что дети очень похожи на Арбенину.Дети Дианы Арбениной «С самым важным и счастливым для вас днем! Всего самого доброго вашей семье!»,«Всех благ и исполнения самых заветных!», «Удачи всегда и во всем», «Очень милый животик! А детки – классные, в мамочку», «Так на вас похожи, особенно доченька», «Здоровья и счастья!», «Отличные ребята растут», «Боги! Вот эта лучшая форма!», «Ого! Впечатляющий животик!», «Самая шикарная фотография. Они еще там. И все мысли о них. А теперь они здесь. Всем на радость», «От всего сердца поздравляю! Море здоровья, и океан позитива! Класснючие!», «Пусть все их мечты обязательно сбудутся», — пожелали фолловеры.