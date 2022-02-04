Дмитрий Борисов шокирован организацией похорон Леонида Куравлева

Ведущий Первого канала, Дмитрий Борисов возмущен тем, как Леонида Куравлева проводили в последний путь. Дмитрий Борисов негодует из-за печальной судьбы забытого всеми Леонида Куравлева. Жизнь народного артиста закончилась в хосписе, куда его отправили умирать после лечения в больнице. Перед этим он полгода жил в доме престарелых. Как говорят, Куравлева привезли туда в запущенном и неухоженном состоянии. 1 февраля Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище — рядом с его женой. Актер заранее готовился к уходу и даже попросил нанести на надгробие его имя и фамилию. Прощание с Леонидом Вячеславовичем было вызывающе скромным. На похороны звезды советского кино пришло всего несколько человек, среди которых были — Дмитрий Харатьян, Сергей Степанченко и Евгений Герасимов.Леонид Куравлев с женой Ведущий шоу «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что многие коллеги Куравлева пропустили мероприятие по вине организаторов. «Нам говорят, что не будет прощания. Что оно будет закрытым — просто никого не позвали! Жуткая ситуация, когда народного артиста провожают два человека», — цитирует Дмитрия «Пятый канал». По мнению Борисова, Куравлев заслужил, чтобы его проводили в последний путь бурными аплодисментами. Однако журналистов и репортеров собралось на траурном мероприятии больше, чем родных и друзей актера. Ранее своим возмущением по поводу этой же ситуации поделился Никас Сафронов. Художник сказал, что пытался узнать подробности планируемых похорон, однако родные Куравлева не отвечали на звонки.