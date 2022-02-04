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Двое жителей Коми украли нефти на 300 млн из трубопровода "Лукойла"

Двое жителей Коми украли нефти на 300 млн из трубопровода "Лукойла"

Около города Усинска в Республике Коми правоохранительные органы обнаружили незаконную врезку в нефтепровод "Лукойла". По данным следствия, двое местных жителей выкачали через нее почти 13 тысяч тонн нефти на сумму более 292 млн рублей, пишет "Интерфакс".

По данным издания, к магистрали подключились еще в 2016 году, но нашли врезку лишь недавно. В преступлении подозреваются 39-летний житель Тюменской области и его 32-летний друг из Ханты-Мансийского округа. Злоумышленники воровали сырье из трубы на протяжении нескольких месяцев и легализовывали его с помощью поддельных документов через одну из компаний, находя потом покупателей.


Полиция региона возбудила уголовное дело по нескольким статья УК России: самовольное подключение к нефтепроводу, кража в особо крупном размере, участие в преступном сообществе и легализация преступных доходов. Подозреваемых, а также их неизвестных сообщников уже объявили в розыск.

Ранее Ruposters писал, что воровство США нефти в Сирии сняли на видео.

происшествие Коми трубопровод "Лукойл" кража нефти
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По материалам: uposters.ru

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