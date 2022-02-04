Джеймс Макэвой подтвердил тайную свадьбу с Лизой Либерати

Вадим Карасев

Джеймс Макэвой дал интервью The Guardian, в котором подтвердил тайную свадьбу с Лизой Либерати. Слухи о браке появились еще в 2019 году, когда об этом событии в жизни актера проговорился его близкий друг Джеймс Ллойд. Ранее пара эти слухи не подтверждала.

В 2016 году Джеймс Макэвой развелся с Энн-Мэри Дафф после 10 лет брака, у пары остался сын Брэндан.





Джеймс Макэвой и Энн-Мэри Дафф

В том же году актер познакомился с Лизой Либерати, которая работала ассистентом режиссера на съемках фильма "Сплит". Отношения у них начались через два года после знакомства, но пара их скрывала, поскольку Макэвой тогда еще находился в процессе развода с экс-супругой.





Джеймс Макэвой и Лиза Либерати

В 2019 году они сыграли тайную свадьбу. Подробностей торжества актер не раскрыл: и Макэвой, и его супруга не любят публичности и не выставляют напоказ личную жизнь.

Актер добавил, что ради своей жены переехал в ее родной город, Филадельфию.

Теперь это мой второй родной город, — сказал Макэвой.

Ксения Смирнова