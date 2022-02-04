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Фил Спенсер получит награду за достижения в игровой индустрии от AIAS

Фил Спенсер получит награду за достижения в игровой индустрии от AIAS


Академия интерактивных искусств и наук (AIAS) официально объявила на своем сайте, что руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер станет лауреатом премии за достижения в игровой индустрии — AIAS Lifetime Achievement Award. Спенсер будет получит награду на 25-й ежегодной церемонии награждения DICE Awards, которая пройдет в отеле в Лас-Вегасе 24 февраля, трансляцию проведет в прямом эфире портал IGN.

Отмечается, что Фил Спенсер получает награду за достижения в игровой индустрии, поскольку проделал колоссальную работу с Xbox в последние годы — от покупки Mojang до выпуска Xbox Series X | S. «Вместе со своей командой и коллегами Спенсер продолжает раздвигать границы творчества» — говорится в заявлении AIAS.

Президент AIAS Мегган Скавио говорит, что действия Спенсера повлияли на всю игровую индустрию:

Фил Спенсер демонстрировал страсть и лидерство на протяжении всей своей карьеры в Microsoft. Он отвечает за бесчисленное количество важных инициатив, которые отразились на всей игровой индустрии.

Отмечается, что вручать награду Филу Спенсеру будет Тодд Говард.

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По материалам: newxboxone

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