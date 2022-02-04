Геймплей Edge Of Eternity, игра появится в Game Pass в день релиза





Edge Of Eternity выходит 10 февраля, и игра сразу будет добавлена в подписку Game Pass. Edge Of Eternity представляет собой JRPG с пошаговыми боями в стиле лучших японских ролевых игр, как описывают свой проект его создатели.

Игра Edge Of Eternity вышла в прошлом году в Steam, где она имеет больше 2500 отзывов и они «В основном положительные». Проект имеет русскую локализацию в формате текста. Ниже можно посмотреть геймплей Edge Of Eternity, где показывается управление с геймпада Xbox, которое будет реализовано в игре.

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Edge Of Eternity предлагает интересный мир, в котором сочетаются высокие технологии и магия. Игрокам предстоит спасать этот мир от заразы, которая превращает живые организмы в монстров. Прохождение Edge Of Eternity занимает около 50 часов.