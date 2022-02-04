Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза

Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза


Студия Tango Gameworks и издательство Bethesda представили полноценный геймплей Ghostwire: Tokyo и подтвердили, что проект выходит 25 марта 2022 года на Playstation 5 и PC. Ожидается, что через год после релиза игра доберется до Xbox и сразу появится в Game Pass.

Некоторые детали Ghostwire: Tokyo, которые рассказали разработчики:



Ghostwire: Tokyo — это паранормальный приключенческий боевик.



Играть в Ghostwire: Tokyo предстоит за Акито — это охотник за демонами. Ему помогает призрак Кей-кей, который в него вселился. Им предстоит противостоять



Игрокам предстоит сражаться с мистическими силами, которые захватили Токио. Из самого города пропали все люди, он теперь наводнен демонами.



Способности в игре называются «эфирное плетение», будут и более традиционные оружия.



Разработчики обещают большой открытый мир, множество разнообразных врагов, интересных боссов и многое другое. Ниже геймплей можно посмотреть в видео.

В ролике с геймплеем Ghostwire: Tokyo указано, что проект является консольным эксклюзивом Playstation 5 до 25 марта 2023 года. Вероятно, к тому времени будет готова версия проекта для Xbox Series X | S.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза
Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза
Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка
Версия Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 уже близка
Официально: Call of Duty «следующего поколения» разрабатывает Infinity Ward
Официально: Call of Duty «следующего поколения» разрабатывает
Заключительное DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 выходит на месяц раньше
Заключительное DLC Joseph: Collapse для Far Cry 6 выходит на месяц
Три энергетически вредных продукта, которые лучше убрать из холодильника
Три энергетически вредных продукта, которые лучше убрать из
Битва купальников: Клава Кока против Ляйсан Утяшевой
Битва купальников: Клава Кока против Ляйсан Утяшевой
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Мама Тимати рассказала об отношениях с невесткой
Мама Тимати рассказала об отношениях с невесткой
Дана Борисова высказалась о расставании Анастасии Волочковой с любовником
Дана Борисова высказалась о расставании Анастасии Волочковой с
OlliOlli World получает отличные оценки от критиков
OlliOlli World получает отличные оценки от критиков
Эти 3 бонуса доступны подписчикам Game Pass Ultimate и EA Play
Эти 3 бонуса доступны подписчикам Game Pass Ultimate и EA Play
Григорий Лепс выступает в Сибири, несмотря на плохое самочувствие
Григорий Лепс выступает в Сибири, несмотря на плохое самочувствие

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Парень рассказал секрет, как всю жизнь бесплатно пить Пепси и есть в «Макдоналдсе», но есть нюанс, давайте разбираться
Парень рассказал секрет, как всю жизнь бесплатно пить Пепси и есть в
Сергей Шнуров несет огромные финансовые потери
Сергей Шнуров несет огромные финансовые потери
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят южнокорейский сериал "Мы все мертвы"
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят
Ирина Дубцова удалила искусственную грудь
Ирина Дубцова удалила искусственную грудь

Еще по теме

Официально — релиз Ghostwire: Tokyo состоится 25 марта
Ghostwire Tokyo стоит ждать в марте будущего года в Game Pass на Xbox
GhostWire: Tokyo
Новый геймплей The Anacrusis — игра будет в Game Pass в день релиза