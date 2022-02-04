Ghostwire: Tokyo — полноценный геймплей, детали игры и дата релиза





Студия Tango Gameworks и издательство Bethesda представили полноценный геймплей Ghostwire: Tokyo и подтвердили, что проект выходит 25 марта 2022 года на Playstation 5 и PC. Ожидается, что через год после релиза игра доберется до Xbox и сразу появится в Game Pass.

Некоторые детали Ghostwire: Tokyo, которые рассказали разработчики:

Ghostwire: Tokyo — это паранормальный приключенческий боевик.Играть в Ghostwire: Tokyo предстоит за Акито — это охотник за демонами. Ему помогает призрак Кей-кей, который в него вселился. Им предстоит противостоятьИгрокам предстоит сражаться с мистическими силами, которые захватили Токио. Из самого города пропали все люди, он теперь наводнен демонами.Способности в игре называются «эфирное плетение», будут и более традиционные оружия.Разработчики обещают большой открытый мир, множество разнообразных врагов, интересных боссов и многое другое. Ниже геймплей можно посмотреть в видео.

В ролике с геймплеем Ghostwire: Tokyo указано, что проект является консольным эксклюзивом Playstation 5 до 25 марта 2023 года. Вероятно, к тому времени будет готова версия проекта для Xbox Series X | S.

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