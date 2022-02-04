Григорий Лепс выступает в Сибири, несмотря на плохое самочувствие

Певец Григорий Лепс сейчас дает концерты в городах Сибири. После выступления в Кемерово артист признался, что приболел. Григорий Лепс переживает сложный этап в жизни: обвинения в алкоголизме, развод с женой и раздел имущества. Чтобы отвлечься от грустных мыслей артист с головой погрузился в работу. На новогодних каникулах он давал концерты для своих друзей олигархов в Куршевеле, а потом вернулся домой и сразу отправился в тур. Накануне певец вышел на сцену концертного зала в Кемерово. Уже после выступления Лепс признался, что ему пришлось работать в больном состоянии. Как оказалось, у Григория поднялась высокая температура. Зрители, впрочем, не догадались, что он пел из последних сил.Григорий Лепс «Приболел немного, температура 38,2, но всё же концерт состоялся. Надеемся, вам понравилось», — написал Лепс в Инстаграме. Наверное, певец перед встречей со зрителями сдал тест на ковид и получил отрицательный результат. Однако он ничего об этом не рассказал. Фанаты, конечно, пожелали Григорию крепкого здоровья, но возмутились тем, что он совсем не бережёт себя. «Нельзя с температурой петь… надо себя беречь! Выздоравливайте», — пишут поклонники. Между прочим, переживший развод Григорий до сих пор не опроверг сообщения в СМИ о тайном романе с Юлией Барановской. Первые предположения о связи Лепса с ведущей прозвучали еще в конце прошлого года. А на днях масло в огонь подлила Ксения Собчак, раскрывшая подробности личной жизни Лепса в эфире шоу «Вечерний Ургант».