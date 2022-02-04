Хидеки Камия предлагает Филу Спенсеру снова поработать вместе





Хидеки Камия — известный японский геймдизайнер, который работает в компании Platinum Games. У него сложные отношения с Microsoft и Xbox, он разрабатывал с командой для Xbox One игру Scalebound, которая была отменена из-за сорванных сроков разработки и возникших проблем с оптимизацией проекта. Недавно, в рамках одного из интервью, Камия принес извинения Microsoft за произошедшую со Scalebound ситуацию.

Сегодня Хидеки Камия опубликовал в Twitter пост, где показал новый облик студии Platinum Games. Многие компании прислали ему цветы, в том числе, прислал ему цветы и Фил Спенсер — один из букетов был подписан от него. Опубликовав фото цветов от Спенсера, Хидеки Камия написал: «Спасибо, Фил. Давайте снова работать вместе.»

Thanx, Phil ! Let’s work together again ;) pic.twitter.com/L2bKsDBPsa — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) February 4, 2022



Напомним, ранее уже появлялись слухи, что разработка Scalebound может быть возобновлена, а некоторые механики из отмененной игры обнаружили в Bayonetta 3.