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Хидеки Камия предлагает Филу Спенсеру снова поработать вместе

Хидеки Камия предлагает Филу Спенсеру снова поработать вместе


Хидеки Камия — известный японский геймдизайнер, который работает в компании Platinum Games. У него сложные отношения с Microsoft и Xbox, он разрабатывал с командой для Xbox One игру Scalebound, которая была отменена из-за сорванных сроков разработки и возникших проблем с оптимизацией проекта. Недавно, в рамках одного из интервью, Камия принес извинения Microsoft за произошедшую со Scalebound ситуацию.

Сегодня Хидеки Камия опубликовал в Twitter пост, где показал новый облик студии Platinum Games. Многие компании прислали ему цветы, в том числе, прислал ему цветы и Фил Спенсер — один из букетов был подписан от него. Опубликовав фото цветов от Спенсера, Хидеки Камия написал: «Спасибо, Фил. Давайте снова работать вместе.»


Напомним, ранее уже появлялись слухи, что разработка Scalebound может быть возобновлена, а некоторые механики из отмененной игры обнаружили в Bayonetta 3.

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По материалам: newxboxone

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