Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных персонажа мультфильмов будут выглядеть в реальной жизни

Когда мы смотрим какую-нибудь анимацию, естественно без проблем принять мультяшные пропорции персонажей, ведь мы вполне привыкли к такому типу черт. Но что, если, как в заклинании, они стали настоящими, из плоти и крови? Пользователь с ником Hidrėlėy пытался перенести их в наш мир с помощью искусственного интеллекта. Проверьте и посмотрите, как персонажи мультфильмов будут выглядеть в реальной жизни.1. Мо.2. Эрик.3. Карл Фредриксен.4. Ариэль.5. Жасмин.6. Милхаус.7. Нед Фландерс.8. Анна.9. Питер Пен.10. Аладдин.11. Джон Смит.12. Эльза.13. Кристофф.14. Барт Симпсон.