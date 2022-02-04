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Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных персонажа мультфильмов будут выглядеть в реальной жизни

Художник использовал ИИ, чтобы увидеть, как эти 14 популярных персонажа мультфильмов будут выглядеть в реальной жизни
Когда мы смотрим какую-нибудь анимацию, естественно без проблем принять мультяшные пропорции персонажей, ведь мы вполне привыкли к такому типу черт. Но что, если, как в заклинании, они стали настоящими, из плоти и крови? Пользователь с ником Hidrėlėy пытался перенести их в наш мир с помощью искусственного интеллекта. Проверьте и посмотрите, как персонажи мультфильмов будут выглядеть в реальной жизни.

1. Мо.

2. Эрик.

3. Карл Фредриксен.

4. Ариэль.

5. Жасмин.

6. Милхаус.

7. Нед Фландерс.

8. Анна.

9. Питер Пен.

10. Аладдин.

11. Джон Смит.

12. Эльза.

13. Кристофф.

14. Барт Симпсон.
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

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