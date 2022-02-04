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Исчезнувшего брата Владимира Кузьмина отыскали в больнице

Исчезнувшего брата Владимира Кузьмина отыскали в больнице
Брат певца Владимира Кузьмина пропал при странных обстоятельствах. Александр Кузьмин перестал выходить на связь после того, как оставил в Сети прощальное сообщение. Тревогу забила его жена Наталья, на которую он, к слову, ранее поднимал руку. Избранница музыканта обратилась за помощью, так как опасается за свою жизнь и в то же время беспокоится за супруга, от которого нет никаких известий. Несколько дней Александр не отвечает на телефонные звонки, никто не может с ним связаться. Команда передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1» провела собственное расследование и выяснила, где же находится бесследно исчезнувший Кузьмин.
Владимир Кузьмин Оказалось, брат Владимира Борисовича угодил в одну из московских клиник — именно там его обнаружили в не самом лучшем состоянии. Александр настолько увлекся спиртными напитками, что ему понадобилась помощь специалистов. По словам композитора, до нервного срыва его довела супруга, точнее ее неверность. Александр заявил, мол, Наталья изменяла ему с гитаристом группы «Мираж» Алексеем Горбашовым. «Она не достойна моего внимания. То, что сделала Наташа — это некрасиво. В нашей семье это неприемлемо! Человек просто взял и сдал видео с нашей бытовой сценой… И да, у меня на нее тоже есть компромат. Пусть она не будет такой пушистой. У нее есть любовничек», — сообщил Александр. Жена Кузьмина уверяет, что у нее не было связей на стороне. Наталья предложила мужу лечь в реабилитационный центр. Александр согласился, а Дана Борисова, которая ранее злоупотребляла алкоголем и запрещенными препаратами, пообещала помочь исполнителю и обеспечить его поддержкой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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