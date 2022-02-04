It Takes Two разошлась тиражом больше 5 млн копий — меньше чем за год





Разработчики It Takes Two в Twitter объявили о преодолении значимого рубежа по продажам. Одна из самых высокооцененных и хорошо воспринятых игр прошлого года, завоевавшая десятки званий GOTY от разных игровых изданий, разошлась тиражом в 5 миллионов копий. На это у нее ушло меньше года — проект вышел в конце марта 2021 года. Как пишут разработчики в Twitter, они «ошеломлены» результатами.

5… that’s FIVE million copies of #ItTakesTwo ￼sold! 😳💥🥳



Our team is absolutely stunned just thinking about how many players have now enjoyed our game! 😍 — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 4, 2022

Напомним, что игра It Takes Two уже доступна в подписке EA Play и Game Pass Ultimate. Тем не менее, это не мешает ей отлично продаваться. В октябре разработчики сообщали, что преодолели отметку по продажам в 3 миллиона копий.

Руководитель студии Hazelight, создавшей It Takes Two, Юсеф Фарес в Twitter заявил, что продажи в 5 миллионов копий превзошли все ожидания.

This is way beyond expectation 😳🙏 https://t.co/PYU7To2qwi — Josef Fares (@josef_fares) February 4, 2022



Ранее появлялась информация, что It Takes Two особенно хорошо продается в Китае.