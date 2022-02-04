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It Takes Two разошлась тиражом больше 5 млн копий — меньше чем за год

It Takes Two разошлась тиражом больше 5 млн копий — меньше чем за год


Разработчики It Takes Two в Twitter объявили о преодолении значимого рубежа по продажам. Одна из самых высокооцененных и хорошо воспринятых игр прошлого года, завоевавшая десятки званий GOTY от разных игровых изданий, разошлась тиражом в 5 миллионов копий. На это у нее ушло меньше года — проект вышел в конце марта 2021 года. Как пишут разработчики в Twitter, они «ошеломлены» результатами.

Напомним, что игра It Takes Two уже доступна в подписке EA Play и Game Pass Ultimate. Тем не менее, это не мешает ей отлично продаваться. В октябре разработчики сообщали, что преодолели отметку по продажам в 3 миллиона копий.

Руководитель студии Hazelight, создавшей It Takes Two, Юсеф Фарес в Twitter заявил, что продажи в 5 миллионов копий превзошли все ожидания.


Ранее появлялась информация, что It Takes Two особенно хорошо продается в Китае.

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По материалам: newxboxone

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