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Известный бренд представил сумку для покупок с "гениальным" дизайном - и стоит она 1 350 долларов

Известный бренд представил сумку для покупок с "гениальным" дизайном - и стоит она 1 350 долларов
Мода, как известно, частенько сходит с ума, что постоянно подтверждает известный бренд Balenciaga. Уже создается впечатление, что дизайнеры просто хотят посмеяться над теми, кто додумается купить их "гениальные шедевры" - так сказать, сами себе поднимают настроение. В этот раз они решили представить своим покупателям действительно нужную вещь - сумку для покупок. Есть один плюс - ее действительно можно использовать - она же все-таки сумка. Правда, стоит это "чудо" порядка 100 000 рублей.











# Дизайн и стиль / Актуальные новости

По материалам: Sivator

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